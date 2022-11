Watch_Quake: Hacker bringen Quake auf die Apple Watch

Wer das Projekt der Watch_Quake-Entwickler in Xcode nachbauen möchte, um dieses dann im sogenannten Entwicklermodus auf der eigenen Apple Watch auszuprobieren, der benötigt mindestens ein iPhone 8 sowie mindestens eine Apple Watch Series 5 mit iOS 16 beziehungsweise watchOS 9 und orientiert sich an der hier erhältlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung .

In dem Demovideo kommt die Apple Watch Series 5 zum Einsatz, auf der das Spiel zusammen mit den entsprechenden Audiodateien lediglich 98 Megabyte in Anspruch nimmt. Die Entwickler unterstreichen, dass die Apple Watch, sowohl in der Lage ist die Shareware-Ausgabe des Spiels, als auch die Vollversion mit eine Audioausgabe in CD-Qualität auszuführen.

