Stocard vor Klarna-Übernahme? Kundenkarten-App schweigt

‎Klarna | Shop now. Pay later.

Stimmen die Information der Finance Forward soll Klarna vorhaben die Stocard-Applikation in die hauseigene Shopping-App zu integrieren. Geld dafür wäre definitiv vorhanden. Erst im vergangenen Monat sammelte Klarna frisches Risikokapital in Höhe von mehr als 600 Millionen US-Dollar ein.

Allerdings ist zur Zeit noch unklar ob die Stocard-Applikation, die von drei Absolventen der Universität Mannheim entwickelt wurde, wirklich an den schwedischer Zahlungsanbieter mit Sitz in Stockholm geht.

Das Ende der Selbstständigkeit des in Mannheim gegründeten, beliebten App-Angebotes, das am 10. August 2011 unter der Überschrift „Das Ende der Plastikkarte“ sein App-Store-Debüt feierte, würde damit ziemlich genau nach zehn aktiven Jahren am Markt erfolgen.

Insert

You are going to send email to