App Store: Jiff kostenlos, Ryd neu, Stolpersteine NRW ab Herbst

Neben biographischen Texten, die teilweise auch als Audio zur Verfügung stehen, dienen historische Fotos, Tonaufnahmen und Videos dazu, die Geschichten der Opfer, ihrer Wohnorte und ihrer Zeit, so gut wie möglich nachvollziehbar zu machen. An ausgewählten Orten werden, mit Hilfe von Augmented Reality, alte Aufnahmen in die heutige Umgebung eingebettet.

Die Ryd-Applikation , die benötigt wird um die Informationen der 149 Euro teuren Ryd-Box anzuzeigen, ist in Version 3.0 erschienen und integriert erstmals eine Tableiste am unteren Bildschirmrand, die die Navigation in der App deutlich angenehmer macht.

Die Kamera-Applikation Jiff will euch nicht mit speziellen Foto-Funktionen erschlagen, sondern lediglich drei Werkzeuge in euren Fokus rücken, die beim Knipsen besserer Bilder zur Hand gehen sollen.

Wir werfen einen kurzen Blick in den App Store. Hier lässt sich die Kamera-Applikation Jiff aktuell komplett kostenlos laden. Die Ryd-App , mit der sich der gleichnamige OBD-Dongle zur Fahrzeug-Überwachung mit GPS und SIM ansprechen lässt, ist in Version 3.0 erschienen. Und: Mit Stolpersteine NRW hat der Westdeutsche Rundfunk eine App gegen das Vergessen angekündigt , die noch im Herbst erscheinen soll.

