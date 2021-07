Mit MagSafe kompatibel: Einfacher Magnet-Ladepuck für 9 Euro

Wenn es nicht unbedingt 15 Watt sein müssen, etwa weil der Ladepuck am Bett eingesetzt, ohnehin über Nacht am Gerät bleibt, dann schaut euch dieses No-Name-Ladegerät des Anbieters Lecone an. Kompatibel mit Apples MagSafe-Standard, versorgt der Ladepuck aufgelegte AirPods mit 5 Watt, das iPhone 12 mit 7,5 Watt Ladeleistung und bringt ein 120 Zentimeter langes USB-C-Kabel mit.

