Sticker Doodle-App: Eigene iMessage-Sticker zeichnen

Nach längerer Betaphase steht Charles Etzels Sticker Doodle-Applikation mittlerweile zum Download im App Store bereit und sollte euch definitiv einen Testlauf wert sein. Mit der nur sieben Megabyte kleinen Anwendung könnt ihr in Windeseile eigene iMessage-Sticker erstellen und auf die Kurznachrichten eurer Gesprächspartner haften.

Diese lassen sich sowohl mit den Standard-Zeichenwerkzeugen des iPhones erstellen – also denen, die ihr auch aus der Notiz-Applikation kennt – können aber auch Fotos als Ausgangspunkt nehmen oder mit komplett neuen Schnappschüssen starten.

Aus Zeichnungen oder Fotos

Entscheidet ihr euch für die Kamera oder ein Archiv-Bild, könnt ihr mit Sticker Doodle hier den Bereich markieren, der in einen Sticker verwandelt werden soll. Sticker Doodle schneidet diesen dann aus, kümmert sich um Rand-Kontur und Sticker-Animation und bietet diesen direkt in der iMessage-App an.

In der Basisversion lässt sich Sticker Doodle zum kreativen Erstellen von bis zu fünf Stickern nutzen. Diese können immer wieder gelöscht und durch neue, kreative Aufkleber ersetzt werden – wer will kann die Sticker Doodle-App aber auch einmalig freischalten und so beliebig viele Sticker erstellen. Das Freischalten kostet einmalig 2 Euro und entfernt das Limit von maximal fünf individuellen Stickern.

Mehrere Alternativen verfügbar

Die Idee eigene iMessage-Sticker zu erstellen, ist keine neue. Auf unseren Geräten sorgt sich der gänzlich kostenfreie Geheimtipp Sticker Import seit 2017 darum – dieser nimmt allerdings nur Grafik-Dateien entgegen und verfügt über keine eigene Zeichenfunktion.

Ebenfalls genannt werden wollen in diesem Zusammenhang die iPhone-Applikationen Stickify von Aleksander Skjoelsvik und Sticky AI aus den Prisma Labs, die wir beiden in diesem Beitrag vorgestellt haben.