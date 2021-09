Für Kanu, Kajak und Stand-Up: Tourenplaner-App Canua in Version 2.0

Was die iPhone-App Komoot für Wanderer und Radfahrer bietet, liefert der Canua-Download für Paddelfreunde. Die iPhone-Applikation stellt Paddlerinnen und Paddler die Gewässerdatenbank des Deutschen Kanu-Verbandes zur Verfügung und richtet sich damit an alle Anwender, die mit Kanu, Kajak oder Stand-up-Paddel auf den Flüssen und Seen Europas unterwegs sind.

Was erst mal nicht besonders weltbewegend klingt ist beachtlich: So bestehen die DKV-Gewässerführer inzwischen aus acht Bänden und informieren nicht nur über die jeweiligen Befahrungsregeln, sondern auch über 125.000+ Objekte wie Schleusen, Mündungen, Einsetzstellen, Brücken, Campingplätze oder Bootshäuser.

Tourenplaner mit Katalog anfertigen Touren

Zudem bietet die Canua-App über 120 fertige Touren an, die nach wie vor im Einmalkauf zu moderaten Preisen zwischen 0,49 Euro und 1,99 Euro angeboten werden und gestattet die Erstellung eigener Touren.

Vorgestellt haben wir euch Canua erstmals im Herbst 2019, zwei Jahre später bietet sich der Nischen-Download jetzt in Version 2.0 an und versorgt Wassersportler, die auch in den kälteren Monaten nicht auf ihre Paddel-Touren verzichten wollen, mit vielen neue Funktionen.

Die neuen Funktionen von Version 2.0

Zu den neuen Features gehören unter anderem eine Orts-Suche, ein Flussführer und eine verbesserte Routen-Erstellung:

Orts-Suche : In Canua lässt sich nun nach Orten suchen, die mit dem Boot angesteuert werden sollen. Das in der Karte angezeigte Paddel informiert dabei umgehend über den nächsten Wasserweg zum Ziel.

: In Canua lässt sich nun nach Orten suchen, die mit dem Boot angesteuert werden sollen. Das in der Karte angezeigte Paddel informiert dabei umgehend über den nächsten Wasserweg zum Ziel. Flussführer : Canua 2.0 integriert die Detail-Infos aller Gewässer der Kanu-Datenbank im neuen Flussführer. Hier können Befahrungsregeln eingesehen und die Kartenansicht aufgerufen werden.

: Canua 2.0 integriert die Detail-Infos aller Gewässer der Kanu-Datenbank im neuen Flussführer. Hier können Befahrungsregeln eingesehen und die Kartenansicht aufgerufen werden. Verbesserte Routen-Erstellung: Wer gerne eigene Routen komponiert und weniger auf schon fertige Touren zugreift, darf sich über eine verbesserte Routen-Erstellung freuen. Hier können fortan bis zu 99 Zwischenstopps geplant werden, zudem unterstützt die Planung das Setzen von Wegpunkten per Drag-and-Drop und soll deutlich robuster als bislang arbeiten.

Viele Neu-Funktionen nur mit Abo

Allerdings kommen die neuen Funktionen mit einem kleinen Wermutstropfen. Offline-Karten, alle Details des Flussführers und die Routen mit bis zu 99 Zwischenstopps sind ausschließlich für Anwender erhältlich, die das neu integrierte Abo „Canua Edition Plus“ abschließen.

Dieses lässt sich sowohl jährlich zahlen, als auch Wochenweise buchen und liegt preislich glücklicherweise deutlich unter dem, was bei einem durchschnittlichen Globetrotter-Einkauf locker noch als Rundungsfehler durchgeht.

Pro Jahr verlangt Canua 2.0 standardmäßig 49 Euro für das Plus-Abo, bietet allen Anwendern die noch dieses Jahr einsteigen jedoch einen reduzierten Jahrespreis von 24,49 Euro an. Wer wochenweise Zahlen möchte, kann dies für 6,99 Euro tun.

Achtung: Aktuell lässt sich das Abo aufgrund einer App-Store-Macke (die neue App wurde schon freigegeben, die Abo-Optionen aber noch nicht) noch nicht abschließen, dies sollte im Laufe der Woche ausgebügelt werden.