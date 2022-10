Sticker Creator: Sticker-Baukasten mit Fotos per Unsplash-Anbindung

Eine Export-Funktion übergibt in Sticker Creator erstellte Sticker auf Wunsch auch an WhatsApp und Telegram. Der 20 Megabyte kleine Download setzt zur Installation iOS 15 voraus, besitzt keine In-App-Käufe und kann im Rahmen der laufenden Gratis-Aktion vollständig risikofrei aus dem App Store geladen und ausprobiert werden.

Zudem lässt sich auch mit selbst geschriebenen Texten und Zeichnungen arbeiten, was der Ausgestaltung eigener Sticker so gut wie keine Grenzen setzt, beziehungsweise diese nur noch von eurer Kreativität beschränken lässt.

Diese können in einem weiteren Schritt dann um Schatten und Rahmen ergänzt werden und werden anschließend in selbst zusammengestellten Sammlungen gesichert. Auch eine Transparenz-Funktion ist vorhanden. Diese arbeitet jedoch ausschließlich automatisch und nicht immer treffsicher, was den Einsatz leider nur bei sehr klaren Farbverteilungen und einem starken Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund möglich macht.

Eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Sticker-Anwendungen wie etwa der erst vor kurzem vorgestellten iPhone-App Sticker Doodle : Der Sticker Creator besitzt eine direkte Anbindung an das Foto-Portal Unsplash und kann in dem riesigen Archiv des kostenfreien Bildlieferanten nach passenden Grafiken suchen auf deren Grundlage ein neuer Aufkleber erstellt werden soll.

