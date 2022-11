Statt Amtstermin: Perso und Pass kommen demnächst per Post

So erinnert etwa die Tagesschau daran , dass Termine für die Beantragung von Ausweisdokument häufig nur mit langen Wartezeiten ausgemacht werden könnten. Wenn alles glatt läuft fällt fortan also immerhin der Zweittermin zur Abholung weg.

Dieser soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) durch den Postversand der Personaldokumente ersetzt werden und zumindest den Termin zum Abholen fertig ausgestellter Reisepässe und Persos überflüssig werden lassen. Diese, so offenbar der Plan von Innenministerium und Bundesdruckerei, sollen zukünftig in den Direktversand gehen und damit den konventionellen Postweg beschreiten.

Da es Perso und Reisepass in der letzten Legislaturperiode allerdings weder auf das iPhone, noch in Apples Wallet oder überhaupt ein offizielles Digitalformat geschafft haben, bleiben die Termine beim Bürgeramt bis auf Weiteres unumgänglich. Mit etwas Glück könnte zukünftig immerhin der Abholtermin entfallen.

