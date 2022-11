Körperwaagen mit App: Withings und Eufy starten ihre Aktionen

Teils deutlich günstiger bietet Withings seine restliche Body-Serie an, die alle sowohl per WLAN als auch per Bluetooth funken

Der französische Anbieter Withings überraschte erst kürzlich mit der Ankündigung der neuen Körperwaage Body Comp , die bereits ab Werk mit einem Abonnement verkauft wird und ohne dieses nicht in vollem Umfang genutzt werden kann. Um die Body Comp darf also ein Bogen gemacht werden, reduziert ist der Neuzugang aktuell ohnehin nicht.

Eufy bietet im Rahmen des Black Friday drei seiner Körperwaagen mit Preisnachlässen an: Die Smart Scale P1, die Smart Scale P2 und die Smart Scale P2 Pro. Während es sich bei der Smart Scale P1 um ein Reines Bluetooth-Modell handelt, können sowohl die Smart Scale P2 als auch die Smart Scale P2 Pro per WLAN angesprochen werden und setzen das Öffnen der App nicht mehr zwangsläufig voraus.

Withings, der französische Fertiger von Gesundheitsprodukten und Eufy, eine Tochter des Zubehör-Anbieters Anker, sind beide mit befristeten Hardware-Aktionen auf ihre Körperwaagen in den diesjährigen Black Friday eingestiegen. Während Withings bei seinen preisreduzierten Modellen überall auf die WLAN-Verbindung mit dem Heimnetzwerk setzt, bietet Eufy auch eine reine Bluetooth-Waage. Beide Anbieter sichern ihre Messergebnisse auf Wunsch in Apples Health-Applikation.

