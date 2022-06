Online-Liste: Diese Apps laufen mit der Beta von iOS 16

Läuft die Sparkassen-App mit der Beta-Version von iOS 16? Dank der auf Google Docs veröffentlichten Auflistung mit dem Titel iOS 16 Beta App Compatibility Chart sollen diese und ähnliche Fragen zum Entwicklungsstand von iOS 16 erübrigen. Die Übersicht vermerkt, ob beziehungsweise mit welchen Einschränkungen sich häufig genutzte Anwendungen bereits unter iOS 16 verwenden lassen.

Wohlgemerkt ist ein grüner Balken in dieser Liste keinesfalls eine Garantie dafür, dass sich die App dann tatsächlich auch in vollem Umfang mit den Beta-Versionen nutzen lässt. Ihr könnt hier lediglich eine unverbindliche Einschätzung mitnehmen und in den meisten Fällen sollte es auch keine Probleme geben. Allerdings gilt ungeachtet dessen weiterhin die Ansage, dass man die Installation früher Testversionen auf produktiv genutzten Geräten tunlichst vermeiden sollte.

Die in der Kompatibilitätsübersicht zu iOS 16 aufgeführten Apps sind in drei Kategorien eingeteilt. Grün bedeutet, dass bislang keine Probleme bekannt sind. Rot macht klar, dass sich die betreffende App (noch) nicht unter iOS 16 verwenden lässt und ein blauer Balken weist auf Einschränkungen hin, die in der Regel in den ergänzenden Kommentaren aufgeführt werden.

Wenn ihr selbst testet und Informationen zu einer App übermitteln wollt, die bislang nicht gelistet ist, könnt ihr das dafür separat verfügbare Online-Formular verwenden.

Systemvoraussetzungen für iOS 16

iOS 16 steht seit dem 6. Juni in einer ersten Beta-Version ausschließlich für bei Apple registrierte Entwickler zum Download bereit. Den Start von Test im Rahmen seines öffentlichen Beta-Programms hat Apple für Juli angekündigt. Aller Voraussicht nach wird dies zeitgleich mit der Freigabe der bis dahin dann dritten verfügbaren Entwickler-Testversion von iOS 16 erfolgen.

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Systemvoraussetzungen für iOS 16. So dürfen die damit verwendeten Geräte nicht älter als fünf Jahre sein, Apple setzt für die Installation mindestens ein iPhone 8 voraus.