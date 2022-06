AirTags und Zubehör mit deutlichem Preisnachlass

Brandneu ist uns beim Stöbern nach AirTag-Zubehör aktuell ein Hundehalsband mit entsprechender Halterung aufgefallen. Wobei man hier nochmal darauf hinweisen sollte, dass sich dergleichen nicht mit den auf diesen Einsatzzweck spezialisierten GPS-Trackern vergleichen lässt. Wenn der Hund auf Wiesen und Wald ausbüxt, ist in der Regel auch kaum ein iPhone in der Nähe, das dessen Standort melden kann. Erfahrungsberichte sind willkommen.

Insert

You are going to send email to