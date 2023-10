Standard-Suchmaschine: Google zahlt Apple bis zu $20 Milliarden jährlich

Marktbeobachter vermuten, dass Apple seinen Nutzern langfristig einen Auswahlbildschirm präsentieren könnte, in dem diese die Standard-Suchmaschine bei der ersten Inbetriebnahme neuer Apple-Geräte selbst festlegen. Hier könnte Cupertino dann auch die eigene Suchmaschine als mögliche Auswahloption einführen, die sich Gerüchten zufolge schon länger in Vorbereitung befinden soll .

Bereits im kommenden Jahr wird sich entscheiden, ob die Absprache zwischen Google und Apple fortgesetzt werden darf – allerdings würde ein mögliches Verbot erstmal nur in den Vereinigten Staaten gelten. In Deutschland könnte Apple Google weiterhin als Standard-Suchmaschine anbieten (und sich dafür bezahlen lassen).

