Log-Videos beim iPhone 15 Pro: Basics, Demos und kostenlose LUTs

Der Fotograf und Filmemacher Stu Maschwitz hat sich in seinem Blog „Prolost“ ausführlich mit einer der neuen Profifunktionen des iPhone 15 Pro auseinandergesetzt: der Möglichkeit, Log-Videos zu erstellen.

Bei Log-Aufnahmen handelt es sich um Videos, bei denen das iPhone weitgehend auf eine Nachbearbeitung verzichtet und seinen Anwendern (nahezu) Rohdaten zur Verfügung stellt. Diese können anschließend unter Zuhilfenahme so genannter Look-Up-Tables (LUT) koloriert beziehungsweise mit einheitlichen Farbgebungen versehen werden.

10-minütige Videoeinführung

Im Ergebnis erhält man so Videomaterial, dessen Farben wie aufgenommen wirken, anstatt wie nachbearbeitet. Das neue Video-Format generiert große Datenmengen und ist vorwiegend im professionellen Bereich verbreitet. Entsprechend zu schätzen wissen wir die sehenswerte 10-Minuten-Einführung in das Thema, die der an „Star Wars“ und „Mission: Impossible“ beteiligte Filmemacher auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat.

Hier geht Stu Maschwitz auf die Vorzüge des Videoformats ein, erklärt, was Log-Videos von regulären iPhone-Videos unterscheidet und demonstriert die Möglichkeiten, die so im Post-Processing zur Verfügung stehen.

Die Erstellung von Log-Videos lässt sich in den iPhone-Einstellungen im Bereich Einstellungen > Kamera > Formate > Videoaufnahme konfigurieren. Wird hier „Apple ProRes“ aktiviert, lässt sich anschließend das Log-Videoformat auswählen.

Wer sein iPhone ohne externen Speicher einsetzt, kann dann mit bis zu 30 Frames pro Sekunde in 4K beziehungsweise mit bis zu 60 Frames pro Sekunde in 1080p filmen. 4K-Aufnahmen mit 60 Frames pro Sekunde werden nur unterstützt, wenn eine SSD per USB-C-Kabel mit dem iPhone verbunden ist.

Kostenlose LUTs zum Download

Zudem bietet Maschwitz eine Handvoll Look-Up-Tables zum kostenfreien Download an, die sich über das Gumroad-Portal aus dem Netz laden und etwa in Kombination mit DaVinci Resolve einsetzen lassen.