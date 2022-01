Stalking per AirTag: Mehr Aufmerksamkeit für ein vorhandenes Problem?

Zuletzt sorgte der Fall des Modells Brooks Nader für Aufsehen. Wie die 25-jährige selbst berichtete, wurde ihr in einer New Yorker Bar ein AirTag heimlich in die Manteltasche gesteckt. Über dessen Vorhandensein wurde Brooks dann, erst Stunden später, Nachts um 23:30 aufmerksam gemacht, als diese sich bereits alleine auf dem Weg nach Hause befand.

Beinahe seit der initialen Verfügbarkeit der von Apple angebotenen AirTags tauchen die günstigen Sachen-Finder in Artikeln auf, die sich weniger mit den Vorzügen der Schlüsselanhänger und der ihnen eigentlich zugeschriebenen Funktionsweise beschäftigen, sondern mehr auf die Negativbeispiele eingehen, in denen Apples AirTags eine Rolle gespielt haben.

