Stalking mit AirTags: Betroffene zeigen sich verunsichert

An sich sollten die von Apple getroffenen Vorsichtsmaßnahmen eine solche Verwendung aufdecken und im besten Fall verhindern. iOS-Nutzer werden automatisch gewarnt, wenn sich ein fremder AirTag dauerhaft in ihrer Nähe befindet und für Android-Besitzer bietet Apple mittlerweile eine App zur Suche von versteckten AirTags an.

Allgemeine Berichte über AirTags an Autos kennen wir derweil nicht nur aus Kanda. Vergangene Woche machte ein entsprechender Bericht aus Michigan die Runde, in dem der Verdacht geäußert wird, dass Autodiebe den regulären Standort eines hochpreisigen PKW mithilfe eines AirTag herausbekommen wollten.

Wir haben zu Monatsbeginn bereits über eine entsprechende Warnung der kanadischen Polizei berichtet. Mittlerweile werden auch in den USA Berichte laut, in denen von Stalking mithilfe eines AirTag die Rede ist.

