Cryptomator 2.0 für iOS bringt Integraton in Dateien-App

Die neu veröffentlichte iOS-Version von Cryptomator wurde komplett neu in Apples Programmiersprache Swift geschrieben und um diverse neue Funktionen ergänzt. Allem voran ist hier die Integration in Apples Dateien-App zu nennen. Die Cryptomator-Tresore sind von dort aus direkt zugänglich und es werden die Standard-Funktionen der Dateien-App wie Funktionen wie Thumbnail-Vorschau, Gitteransicht und das Durchblättern von Bildern unterstützt.

