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Mit und ohne Licht

Insta360 Snap: Magnetmonitor für Selfies mit der Rückkamera
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Insta360 hat mit dem Snap einen kleinen Selfie-Zusatzbildschirm für das iPhone vorgestellt. Das Gerät wird magnetisch auf der Rückseite des Telefons befestigt und zeigt während der Aufnahme eine Live-Vorschau an. Nutzer könnten dadurch die leistungsstärkere Hauptkamera ihres Smartphones für Selfies oder Videoaufnahmen verwenden, während sie sich gleichzeitig selbst im Bild sehen.

Wir haben schon mehrere Produkte aus dieser Kategorie vorgestellt. Der Vorteil solcher Lösungen liegt darin, dass man dann nicht auf die direkte Kontrolle über den Bildausschnitt und die Darstellung verzichtet, wenn man das Handy „falsch herum“ hält und statt der Selfie-Kamera die Hauptkamera benutzt, um Aufnahmen mit maximaler Auflösung und bester Bildqualität zu erstellen.

Insta360 Snap 2

Mit oder ohne Zusatzbeleuchtung

Die neue Produktreihe von Insta360 umfasst zwei Versionen. Neben einem einfachen Selfie-Bildschirm hat der Hersteller auch eine Variante mit integrierter Beleuchtung im Angebot. Diese ist der Ankündigung zufolge gemeinsam mit dem Kosmetikzubehör-Anbieter Amiro entwickelt worden und bietet einstellbare Farbtemperatur und Helligkeit. So sollen Nutzer auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine gleichmäßigere Ausleuchtung erzielen.

Der Bildschirm wird per USB-C-Kabel mit dem Smartphone verbunden, was laut Hersteller eine geringe Latenz von rund 30 Millisekunden gewährleistet. Die Bedienung erfolgt über einen Touchscreen, der das Smartphone-Display spiegelt und grundlegende Kameraeinstellungen zugänglich macht.

Insta360 Snap 1

Kompakte Bauform für den mobilen Einsatz

Beim Design stand laut Insta360 eine möglichst kompakte Bauform im Fokus. Der Bildschirm lässt sich über Magnete an der Rückseite des iPhones befestigen. Eine klappbare Abdeckung sorgt für Schutz beim Transport und soll unbeabsichtigte Berührungen verhindern.

Der Insta360 Snap ist wie gesagt in zwei Ausführungen erhältlich. Die Version mit integrierter Beleuchtung kostet 95,99 Euro, die einfachere Variante ohne Licht wird für 85,99 Euro angeboten.

Produkthinweis
Insta360 Snap Selfie-Bildschirm mit Licht – Magnetischer 4K Selfie-Monitor für Selfies, Vlogging, Kompatibel mit... 95,99 EUR
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08. Apr. 2026 um 14:07 Uhr von chris Fehler gefunden?


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