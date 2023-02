Sprechstunde per App: Amazon bietet Gesundheitsberatung im Abo

Im vergangenen Sommer hat sich der Onlinehändler Amazon die Übernahme des in San Francisco ansässigen Gesundheitsdienstleisters One Medical satte vier Milliarden US-Dollar kosten lassen. Jetzt hat Amazon die Übernahme finalisiert und integriert das Telemedizin-Paket nun in das eigene Angebot.

Gesundheitsberatung im Abo

Vorerst ausschließlich in den Vereinigten Staaten verfügbar, bietet Amazon nun eine Gesundheitsberatung als kostenpflichtiges Abonnement über die One Medical Applikation an.

Der Dienst, der unabhängig von der Prime-Mitgliedschaft des Konzerns angeboten wird, bietet für monatlich 12 US-Dollar beziehungsweise für 144 US-Dollar pro Jahr den durchgängigen Zugriff auf ein Telemedizin-Angebot an, das 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche zur Verfügung steht und nicht nur eine ärztliche Beratung bietet, sondern auch zur Ausstellung neuer Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente genutzt werden kann. Zur Erinnerung: Amazon betreibt seit November 2020 die eigene Online-Apotheke „Amazon Pharmacy“.

24 Stunden am Tag erreichbar

Neben Telemedizin-Sprechstunden lassen sich über die One Medical Applikation auch Vor-Ort-Termine in den Ärztezentren von One Medical verabreden sowie Hausbesuche initiieren. Diese sollen innerhalb von 24 Stunden angeboten werden und werde dann, sollte ein Praxisbesuch nötig sein, über die reguläre Krankenversicherung der One Medical-Abonnenten abgerechnet.

Erste Kassen bieten Vergleichbares

Auch hierzulande könnte der Dienst durchaus auf Interesse stoßen. Zwar bieten erste Krankenkassen wie etwa die TK mit ihrer TKDoc-App und dem TK Symptom-Check bereits vergleichbare Angebote an, bei vielen deutschen Versicherern existieren entsprechenden Digital-Offerten allerdings noch nicht.