TK-App mit Symptom-Check: KI erkennt Erkrankungen und empfiehlt Arztbesuch, oder auch nicht…

Zwar betont die TK an allen nur möglichen Stellen, dass der Symptom-Check unverbindlich ist, durch einen externen Dienstleister erfolgt, nicht in Notfällen verwendet werden sollte und natürlich auch keine ärztliche Diagnose ersetzt – effektiv macht die neue App-Funktion aber genau dies und gibt dabei sogar eine ziemlich gute Figur ab.

In Kooperation mit Infermedica hat die Techniker Krankenkasse ihre TK Doc-App jetzt noch weiter ausgebaut und bietet mit dem Symptom-Check nun ein interaktives Interview mit einer künstlichen Intelligenz an. Diese stellt Versicherten mit akuten Problemen zahlreiche Fragen und Rückfragen, um anschließend eine Bewertung über die Sinnhaftigkeit eines Arztbesuches auszusprechen und nebenbei auf Grundlage der geschilderten Symptome mögliche Erkrankungen zu ermitteln.

Zudem bietet die TK Doc-Applikation auch Videosprechstunden an, die nach Angaben der Techniker Krankenkasse nicht nur zu einem wichtigen Teil der medizinischen Versorgung, sondern auch rege nachgefragt werden. Beispiel Brandenburg: Im zweiten Halbjahr 2019 gab es die Videosprechstunde noch nicht. Im zweiten Halbjahr 2020 nahmen 3.727 Versicherte an dieser Teil. Im ersten Halbjahr 2021 nutzten bereit 7.308 TK-Versicherte das Videogespräch.

So bietet die TK Doc-Applikation versicherten der TK den direkten Kontakt zu Fachmedizinern, denen Fotos und Kurzbeschreibungen ungewöhnlicher Hautstellen, plötzlich aufgetretener Krankheitssymptome oder anderer körperlicher Einschränkungen geschildert werden können. Diese melden sich anschließend mit Ersteinschätzungen und Empfehlungen zum weiteren Behandlungsablauf in der App.

Die TK Doc-Applikation der Techniker Krankenkasse ist Gold wert. Seit Mitte 2019 für alle Krankenversicherten der gesetzlichen Kasse verfügbar, bietet sich die TK Doc-Applikation als erste Anlaufstelle an, wenn die Wartezeit bis zum Arzt-Termin zu lange ist, gerade ein Aufenthalt im Ausland absolviert wird, oder die medizinische Frage nicht wirklich akut scheint aber dennoch beantwortet werden will.

