Spotify führt sprechenden DJ und TikTok-Design ein

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify scheint so sehr mit Nebenschauplätzen wie etwa dem Verkauf von Hörbüchern, dem Anpreisen von Podcasts und dem kleinteiligen Umbau seiner Streaming-App beschäftigt zu sein, dass neue Funktionen für Musikliebhaber inzwischen eher nachrangig umgesetzt werden.

Während von der vor etlichen Monaten angekündigten HD-Option Spotify Hi-Fi nach wie vor nicht zu sehen ist, will Spotify laufende Musik jetzt von künstlichen Sprachmoderationen unterbrechen lassen.

Sprechender AI DJ

Um diese soll sich der neuvorgestellte AI DJ kümmern. Ein sprechender DJ, der lebensecht klingende Musikempfehlungen aussprechen, neue Songs ankündigen und mit einer eigenen Persönlichkeit auftreten soll.

In einem ersten Schritt wird der künstlich-intelligente DJ allen Premium-Anwendern in den Vereinigten Staaten und in Kanada zur Verfügung gestellt und rollt erstmal nur mit einer englischen Sprachausgabe aus.

Hier soll die DJ-Funktion die laufende Musik dann auch kommentieren und etwa Hintergründe zum jüngst veröffentlichten Album, zu am Stück beteiligten Künstlern und zu bevorstehenden Veröffentlichungen zum Besten geben.

Scrollendes TikTok-Design

Neben dem sprechenden DJ arbeitet der Musik-Streaming-Dienst auch an der Home-Ansicht seiner mobilen Applikation. Diese soll schon bald auf vertikal scrollende Karten mit Musikvorschlägen setzen, die sich nach oben bzw. unten wischen lassen und damit an das TikTok-Design eines nie enden wollenden Feeds erinnern.

Das neue Design soll im Rahmen des so genannten Stream On Events vorgestellt werden, das in diesem Jahr für den 8. März angesetzt ist. Beobachter rechnen hier auch mit einer Erhöhung der Monatspreise für Spotify Premium.

Amazon Music Unlimited teurer: Ab sofort 11 Euro pro Monat

Nachdem Amazon sein Musik-Streaming-Angebot Amazon Music Unlimited erst kürzlich auf das Niveau von Apple Music brachte, gehört Spotify aktuell zu den günstigsten Streaming-Angeboten in Deutschland.