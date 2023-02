Mercedes-Benz: Neue E-Klasse setzt auf In-Car-Apps

Eine Kamera (ausstattungsabhängig entweder im Fahrer-Display oder in der Instrumententafel) erfasst zugleich die Augen der Fahrerin oder des Fahrers. Das intelligente System kann erkennen, ob die Augen auf den Beifahrer-Bildschirm schauen. Berücksichtigt wird dabei beispielsweise, wie die oder der Fahrende lenkt und wie oft und lange sie oder er zur Beifahrerseite hinüberblickt. Gegebenenfalls wird die Helligkeit des Beifahrer-Bildschirms reduziert. Die Beifahrerin oder der Beifahrer kann also weiterhin die Bildinhalte verfolgen, während sie für die Fahrerin oder den Fahrer nicht erkennbar sind. Das reduziert das Ablenkungspotenzial auf ein Minimum.

Der Autobauer Mercedes-Benz hat kurz vor dem heranziehenden Wochenende das neue Entertainmenterlebnis in der überarbeiteten E-Klasse vorgestellt und ist dabei erstmals auch auf die so genannten In-Car-Apps eingegangen, die Fahrzeuginsassen zukünftig unabhängiger vom mitgeführten (oder vielleicht auch vergessenen) Smartphone machen sollen.

