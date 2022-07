Spotify und lokale Musik: Plum startet neu und deutlich teurer

Schade, denn Plum hatte (und hat) einiges zu bieten. Über eine Wischgeste am linken Rand gewährt die Anwendung den schnellen Zugriff auf das Navigations-Menü, das euch zwischen Liedern, Alben und Interpreten hin und her springen lässt, zeigt favorisierte Inhalte des persönlichen Spotify-Kontos und macht auch die lokal mit dem iPhone abgeglichen Musik jederzeit verfügbar.

Den Audioplayer Plum haben wir euch erst Mitte Januar ans Herz gelegt . Die kostenlos ladbare Applikation richtet sich an musikbegeisterte iPhone-Nutzer, die sowohl einen Katalog von lokalen MP3s pflegen, als auch auf einen Zugang zum Musik-Streaming-Dienst Spotify setzen. Wie kaum eine andere Applikation kombiniert Plum genau diese beiden Quellen in einer Oberfläche und vereinfacht so den Zugriff auf die persönlichen Lieblings-Songs.

