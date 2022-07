Neu in iOS 16: Schnellaktionen (auch) in der Dateien-App

Mit iOS 16 werden an mehreren Stellen des mobilen iPhone-Betriebssystems neue Schnellaktionen einkehren. Dabei handelt es sich um häufig genutzte Arbeitsabläufe, die Apples Betriebssystem zukünftig aktiver von sich aus anbieten wird.

iOS 16: Schnellaktionen in der Dateien-App

Währungen, Dateigrößen, Formate

Ein gutes Beispiel sind hier etwa die schnellen Umrechnungen von Fremdwährungen oder Temperaturen, die die Live-Text-Anzeige in Bildern oder die Texterkennung in Nachrichten anbieten wird – ifun.de berichtete. Stolpert die automatische Texterkennung in Fotos, Bildern oder Grafikdateien über Währungszeichen, dann werden unter iOS 16 umgehend Währungsumrechnungen in die Landeswährung angeboten.

Doch auch an anderen Stellen des iPhone-Betriebssystems sind neue Schnellaktionen ( beziehungsweise „Quick Actions“, auf englischsprachigen Systeme) präsent. Die Spotlight-Suche etwa bietet Schnellaktionen für das Setzen neuer Timer, zum Einstellen einer Focus-Konfiguration oder für die Song-Erkennung mit Shazam an. In der Dateien-App haben die Schnellaktionen gar ihren eigenen Menüpunkt in der Kontextmenü-Anzeige der Dokumente bekommen.

PDF-Dateien mit „Dateigröße optimieren“

Wer hier etwa etwas länger auf eine Bilddatei drückt, der bekommt im Schnellaktionen-Menü von iOS 16 fortan die Optionen „Markierung“, „nach links drehen“, „nach rechts drehen“, „PDF erstellen“, „Bild konvertieren“ und „Hintergrund entfernen“ angeboten.

Wählt man ein PDF-Dokument aus, bieten die Schnellaktionen die beiden Optionen „Dateigröße optimieren“ und „Markierung“ an. Egal ob Bild oder PDF: Wird sich für die Option „Markierung“ entschieden, werden die entsprechenden Dokumente im einer Editor-Ansicht geöffnet, in der die bekannten Zeichenwerkzeuge des iPhones zur Verfügung stehen und das schnelle Markieren von Inhalten und das Setzen von Anmerkungen ermöglichen.

Markierung bei Bild-Dateien

Bilder lassen sich aus dieser Ansicht heraus dann wahlweise sichern, in einen anderen Ordner verschieben oder als Bild-Datei konvertieren und so wahlweise in die Formate JPG, PNG oder HEiF überführen.