Apple Watch: Neue Series 8 wohl mit Fieber-Erkennung

Der neue Gesundheitssensor soll in zwei der drei neuen Modelle integriert werden, die Apple in diesem Jahr auf den Markt bringen wird. Wir erinnern uns: Neben der regulären Apple Watch Series 8 soll Apple zum einen vorhaben ein Sport-Modell der Apple Watch mit besonders stoßsicherem Gehäuse auf den Markt zu bringen, zum anderen dürfte die Apple Watch SE eine Überarbeitung erfahren. Während die Fieber-Erkennung die Series 8 und das Sport-Modell erreichen soll, verzichtet Apple bei der Apple Watch SE in diesem Jahr auf den Einbau des neuen Gesundheitssensors.

Insert

You are going to send email to