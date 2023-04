Spotify überspielt fehlende HomePod-Integration – Neues Design massiv kritisiert

Gurman berichtet auch, dass Spotify sich zuversichtlich darin geäußert habe, irgendwann in der Zukunft AirPlay 2 zu unterstützen – man sei daran, dies zu verwirklichen. Wenn diese Versprechungen allerdings so viel zählen, wie die sonstigen Spotify-Ankündigungen, wird hier noch einige Zeit ins Land ziehen.

Während es in der Tat anfangs an Apple lag, dass Angebote wie Spotify beim HomePod außen vor blieben, lassen sich mittlerweile längst auch andere Musikdienste als Apple Music direkt mit dem Siri-Lautsprecher verknüpfen. Spotify hat diesen Schalter seinerseits aber seither nicht umgelegt.

Auch die weiterhin fehlende HomePod-Integration lässt die Spotify-Verantwortlichen nach außen hin ungerührt. Erst am Wochenende hat der Bloomberg-Autor Mark Gurman in seinem Newsletter an Abonnenten berichtet, dass von Spotify diesbezüglich zu hören war, dass dies keine große Sache und die Nachfrage nach der Funktion sehr verhalten sei.

Die Fähigkeit zur Selbstkritik lässt Spotify ja auch schon in anderen Bereichen über längere Zeit hinweg vermissen. Wir erinnern uns an die weiterhin fehlende, vor mittlerweile mehr als zwei Jahren versprochene Lossless-Option Spotify HiFi . Man darf vermuten, dass der Musikdienst damit verbundene zusätzliche Ausgaben scheut, während die konkurrierenden Dienste dergleichen inzwischen allesamt zum Standard erkoren haben.

