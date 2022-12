Spotify HiFi lässt bald zwei Jahre auf sich warten

Die Ankündigung von Spotify HiFi feiert demnächst ihren zweiten Geburtstag. Mittlerweile muss man sich allerdings fragen, ob der Musikdienst aktuell überhaupt noch konkrete Pläne mit Blick auf die Bereitstellung eines Lossless-Angebots hat. Die Konkurrenz ist in diesem Bereich längst mit entsprechenden Offerten vorbeigezogen, während sich Spotify zumindest nach außen hin vor der aktuellen Entwicklung verschließt.

Als Spotify Anfang letzten Jahres mit viel Tamtam und der Musikerin Billie Eilish als Aushängeschild eine eine Lossless-Option angekündigt hat, war dergleichen noch vergleichsweise exklusiv. Unter den hierzulande populären Musikdiensten hatten lediglich Deezer und Amazon Music eine solche Option im Portfolio. Die Spotify-Ankündigung klang, als würde der Dienst damit endlich auf die von seinen Abonnenten bereits Jahre zuvor ins Feld geführte Idee reagieren und es war die Rede von einer Einführung noch im Laufe des vergangenen Jahres.

Seither ist es allerdings vergleichsweise ruhig um diese Pläne geworden. Auch wenn immer mal wieder versteckte Hinweise in der Spotify-App erahnen ließen, dass weiter an der Einführung von Spotify HiFi gearbeitet wird, haben sich die Verantwortlichen des Musikdienstes nicht mehr konkret dazu geäußert. Ein wesentlicher Faktor im Zusammenhang mit der Einführung der Lossless-Option scheint die Preisgestaltung derselben zu sein. Während die Konkurrenz von Spotify ihre HD- und HiFi-Angebote mittlerweile durch die Bank ohne Aufpreis anbieten, denkt man bei Spotify weiter über einen Premium-Tarif nach. Vor kurzem erst war in einer Umfrage des Anbieters von einem „Platin-Abo“ zum doppelten Preis die Rede, das dann auch die fehlende HiFi-Option beinhaltet.

Während Kunden von Spotify darauf warten, dass der Musikdienst sich mit Blick auf die Audioqualität an seine Konkurrenten anpasst, scheint man bei Spotify andere Themen zu priorisieren. So bereitet das Unternehmen aktuell offenbar eine Anbindung an Apple Health vor, um automatisch auf die Workout-Gewohnheiten seiner Nutzer abgestimmte Musik anzubieten:

Spotify will connect to health data to "Get the right music for your workout":

"This data will allow Spotify to match your workouts with what you listen to and see what audio motivates you best. Workout data includes the type of workout, distance and pace or speed."#NewSpotify

— @chrismessina@mastodon.xyz (@chrismessina) December 21, 2022