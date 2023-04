ADAC Camping- und Stellplatzführer 2023 heute kostenlos

Damit verbunden wollen wir nochmal auf zwei kürzlich von uns vorgestellten Alternativen oder – wenn man so will – auch Ergänzungen verweisen. Seit März ist auch die neue Version des Stellplatzführers Landvergnügen verfügbar, zudem könnte euch auch die als „Airbnb für Camper“ deklarierte App Hinterland interessieren.

Bereits bei der Veröffentlichung der App-Version für das aktuelle Jahr wurde die Datenbank dem ADAC zufolge um rund 1.000 neue Einträge auf inzwischen insgesamt 22.000 Camping- und Stellplätze in Europa erweitert. Die Auswahl der Plätze kann per Kartenansicht oder auch über die integrierte Suchfunktion erfolgen. Dabei lassen sich die angezeigten Plätze auch anhand von verschiedenen Ausstattungskriterien filtern – beispielsweise ob Hunde erlaubt sind, WLAN verfügbar ist oder ob man vor Ort eine Entsorgungsstation und Frischwasser findet. Die oben erwähnte Möglichkeit zur Abfrage von Verfügbarkeits- und Preisinformationen in Echtzeit ist erst in diesem Jahr hinzugekommen und zu Beginn für rund 3.000 Campingplätze verfügbar.

