Neue Audible-Aktion: Drei beliebige Hörbücher für 3 Euro

Audible bietet erneut drei Hörbuchmonate zum Sonderpreis: Ab sofort und bis zum 31. Juli 2025 können Hörbuch- und Podcast-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Hörbuch-Abo für je 0,99 Euro pro Monat klicken.

Das Angebot richtet sich nicht nur an klassische Neukunden, sondern auch an Rückkehrer, die in den vergangenen drei Monaten kein aktives Audible-Abo hatten. Ob das eigene Konto teilnahmeberechtigt ist, lässt sich am einfachsten durch einen Abstecher auf die Angebotsseite herausfinden – Audible zeigt dort direkt an, ob die Aktion gilt. Die Praxis zeigt: Amazons Definition, wer als “berechtigt” zählt, ist nicht immer eindeutig.

Wie ein Abo, aber ohne feste Laufzeit

Zwar ist formell von einem Abo die Rede, faktisch lässt sich Audible aber jederzeit pausieren oder beenden. Viele Nutzer greifen gezielt nur dann zu, wenn Sonderaktionen wie diese verfügbar sind – und sparen dabei erheblich. Eine Kündigung ist sofort wirksam, und das Abo kann bei Bedarf mit wenigen Klicks wieder aufgenommen werden. Wer also keine Lust auf eine dauerhafte Bindung hat, kann Audible dennoch ganz gut in Etappen nutzen.

Drei Hörbücher zum Mitnehmen

Mit dem aktuellen Aktionsangebot lassen sich in drei Monaten jeweils ein Hörbuch pro Monat dauerhaft sichern – unabhängig davon, ob das Abo später weiterläuft oder nicht. Zusätzlich gibt es Zugang zu einer wachsenden Auswahl an Inhalten, die im Abo enthalten sind, darunter exklusive Podcasts und Hörspielserien.

Interessant ist das Angebot besonders für Eltern von Serienhörern, die auf neue Folgen warten. Reihen wie „Die Haferhorde“ erscheinen oft nur in größeren Abständen. Wer alle paar Monate reinschauen möchte, fährt mit dieser Nutzungsweise am besten.

Nach Ablauf der drei vergünstigten Monate wird das Abo zum regulären Preis von 9,95 Euro pro Monat weitergeführt – sofern nicht vorher gekündigt wurde. Das Setzen einer iPhone-Erinnerung lohnt sich also.