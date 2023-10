Spotify-Preiserhöhung: Kein „HiFi“ aber teils teurer als die Konkurrenz

Wir konnten ja bereits zu Wochenbeginn auf die Preiserhöhungen bei Spotify hinweisen. Der Musikdienst verlangt für seine Premium-Abonnements für Einzelpersonen künftig 10,99 Euro pro Monat und zieht damit nicht nur mit der Konkurrenz, sondern auch mit Spotify-Preisen im restlichen Europa gleich. Die Abonnementstufen „Duo“ und „Family“ kosten bei Spotify Deutschland mit monatlich 14,99 Euro und 17,99 Euro in Zukunft sogar mehr als in unseren Nachbarländern und zum Teil auch bei den Mitbewerbern.

Spotify wollte die Anfang der Woche stillschweigend eingeführte Preiserhöhung in Deutschland nicht offiziell kommentieren, hat mittlerweile aber damit begonnen, Abonnenten per E-Mail auf die Änderungen hinzuweisen. Die Vertragsänderung geht mit einem Sonderkündigungsrecht einher und Bestandskunden müssen den höheren Preisen innerhalb von drei Monaten zustimmen, wenn sie ihr Spotify-Abonnement auch zu diesen Konditionen weiter nutzen wollen. Andernfalls werden sie wohl automatisch auf die gebührenfreie Basis-Version von Spotify zurückgestuft. Es ist nicht anzunehmen, dass der Musikdienst Abonnenten, die der Preiserhöhung nicht zustimmen, eine über die drei Monate hinaus währende Kulanzfrist zum alten Preis gewährt. Für neue Abonnenten gelten die höheren Preise ab sofort.

Die neuen Deutschland-Tarife im Überblick

Spotify weiterhin ohne „HiFi“

Der Musikdienst begründet die Preiserhöhung damit, dass er sein Angebot stetig ausbaue und die zusätzlichen Einnahmen erforderlich seien, um weiterhin am Markt innovativ zu sein und „Fans einen Mehrwert zu bieten“. Währenddessen warten Spotify-Abonnenten aber weiterhin darauf, dass der Musikdienst auch leistungsmäßig mit den konkurrierenden Anbietern gleichzieht.

Spotify hat seinen Kunden bereits vor zweieinhalb Jahren ein Plus an Audioqualität versprochen, diese Worte aber nicht in die Tat umgesetzt. Während Spotify-Kunden bis heute auf „Spotify HiFi“ warten, gehört die Möglichkeit, verlustfreie Audiodateien zu streamen bei anderen Musikdiensten längst zum Standard.

Hörbücher für englischsprachige Länder

Spotify hätte seine letzten Preiserhöhungen in Verbindung mit einer Leistungserweiterung sicherlich besser verkaufen können. Stattdessen steht nun weiter zu befürchten, dass der Musikdienst im Rahmen eines „Supremium-Abos“ für bessere Qualität noch einen zusätzlichen Obolus verlangen wird.

Zusätzliche Leistungen erhalten von heute an lediglich Spotify-Abonnenten in Großbritannien und Australien sowie später in diesem Jahr auch in den USA. Spotify erweitert sein Angebot in diesen Ländern um 150.000 im Rahmen der kostenpflichtigen Abonnements nutzbarer Hörbücher.

Für Spotify-Abonnenten in Deutschland stellen die für die englischsprachigen Länder angekündigten Hörbücher jedoch erstmal keinen Mehrwert dar, den man in Zusammenhang mit den jetzt kommunizierten Preiserhöhungen stellen könnte.

Gutschein-Abo aktuell noch 8,25 Euro pro Monat

Mit Blick auf die anstehende Preiserhöhung werden die derzeit teils noch zum alten Preis erhältlichen Spotify-Gutscheinkarten besonders interessant. Amazon bietet aktuell beispielsweise noch das Jahresabo für 99 Euro an. Damit spart man auf die vollen zwölf Monate gesehen gut 30 Euro gegenüber dem neu angekündigte Monatspreis.

Spotify bestätigt in seinen FAQ zur Preiserhöhung, dass sich die Geschenkkarten auch dann weiterhin verwenden lassen, wenn sie zu einem günstigeren Preis gekauft wurden. Ihr müsst einzig darauf achten, dass die Gutscheine innerhalb von 3 Jahren ab dem Ende des Jahres, in dem die Karte gekauft wurde, eingelöst werden müssen.