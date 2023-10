Berliner Kältehilfe: Neue App vermittelt Schlafplätze, zeigt Ampelsystem

Schauen Sie nicht weg! Wenn Sie vermuten, dass eine obdachlose Person unter den Witterungsbedingungen leidet, sprechen Sie sie höflich an und fragen, ob sie etwas braucht oder Hilfe annehmen will. Bitte handeln Sie, wenn Sie eine Gefährdung der Person befürchten!

Insgesamt vermittelt die Berliner Kältehilfe etwa 1.000 Notübernachtungsplätze, was in diesem Jahr höchstwahrscheinlich rund 400 weniger sein werden als der voraussichtliche Gesamtbedarf.

In der aktuellen Kältehilfe-Periode ist das Projekt der freien Wohlfahrtspflege erstmals mit einer iPhone-Applikation in Apples Software-Kaufhaus vertreten, die Hilfesuchende nach dem Ampelsystem schnell über die Verfügbarkeit von Plätzen zur Notübernachtung informiert und gleichzeitig die Auslastung der in der Hauptstadt verfügbaren Schlafplätze anzeigt.

Zum Monatsbeginn hat die Berliner Kältehilfe wieder ihre Arbeit aufgenommen und ist mit einem gründlich überarbeiteten Online- und Mobilangebot für hilfsbedürftige Menschen an den Start gegangen. Das gemeinnützige Projekt kümmert sich seit 1989 um die Vermittlung von Notunterkünften, Schlafplätzen und Essensangeboten für obdachlose Menschen in der Hauptstadt.

