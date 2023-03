Spotify: Personalisierte „Nischen-Mixe“ liefern schräge Playlists

Nach einer Reihe von eher unattraktiven Neuerungen, mit denen Spotify zuletzt auf sich aufmerksam machte, etwa die Einführung eines sprechenden KI-DJs oder die mit TikTok vergleichbare Darstellung von Videoinhalten, hat der Musik-Streaming-Dienst jetzt ein neues Feature ausgerollt, das wieder auf klassische Musik-Fans abzielt.

Bis zu 10 neue „Nischen-Mixe“

So haben die Skandinavier ihr Angebot an personalisierten Wiedergabelisten erweitert und bieten unter der Überschrift „Nischen-Mixe“ nun mehrere Playlists an, die Zusammenstellungen zu ungewöhnlichen Themen anbieten dabei aber dennoch auf euren Hörgewohnheiten basieren.

Die neue Auswahl, die Spotify im Bereich Suche > Für dich erstellt > Your Niche Mixes bereitstellt, liefert in unserem Fall zehn ziemlich schräge Wiedergabelisten zu denen etwa ein „Melancholy Mix“, ein „Texas Country Mix“, ein „Angry Sad Mix“, ein „Gaming Mix“ und eine „2000s Road Trip Mix“ zählen.

Die neuen personalisierten Inhalte ergänzen andere, schon länger verfügbare Empfehlungen, die auf euren Hörgewohnheiten basieren wie etwa die „Genre Mixes“, die „Mood Mixes“ oder die so genannten „Decades Mixes“.

Immer mehr personalisierte Inhalte

Laut Spotify sollen Anwender mit fünf bis zehn der neuen „Nischen-Mixe“ rechnen können, die ab sofort weltweit sowohl für Spotify-Nutzer im kostenlosen Free-Tarif als auch für zahlende Premium-Abonnenten bereitgestellt werden.

Interessant: Der Musik-Streaming-Dienst verspricht die personalisierten Mixes täglich zu aktualisieren und will so für einen nicht enden wollende Flut an personalisierter Unterhaltung sorgen. Zum offiziellen Start der „Nischen-Mixe“ hat Spotify das Kampagnen-Video „Mixes for any moment“ veröffentlicht und macht die automatisch generierten Playlisten zu einem Zugpferd für das eigene Streaming-Angebot.

Und wirklich: Vor allem der meist hervorragend zusammengestellte Mix der Woche ist mit dafür verantwortlich, dass wie Spotify nach wie vor präferieren.