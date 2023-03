iOS 16.5: Neue Funktionen für Siri, HomeKit und Apple News

Nur 24 Stunden nach der Ausgabe von iOS 16.4 ist Apple dazu übergegangen die erste Vorabversion des nächsten Betriebssystem-Updates zu verteilen und bietet registrierten Entwicklern seit Dienstagabend den Zugriff auf Beta 1 von iOS 16.5 an.

Das nächste Betriebssystem-Update, das hoffentlich auch die beobachteten Probleme mit der Sprachausgabe des iPhones wieder richten wird, bringt nur wenige sichtbare Neuerungen mit, baut jedoch die Kapazitäten von Siri aus und ergänzt die Nachrichten-Applikation Apple News um einen neuen Bereich.

Apple News mit Sport-Sektion

So besitzt Apples kostenpflichtiges Nachrichten-Angebot Apple News das nach wie vor nicht für iPhone-Nutzer in Deutschland zur Verfügung steht, in den Vereinigten Staaten jetzt einen neuen Sportbereich.

Analog zur Desktop-Applikation erlaubt Apple hier die Auswahl eines favorisierten Sport-Teams und stellt einen neuen Bereich zur Verfügung, der sich direkt über die Tableiste der Anwendung aufrufen lässt und nicht mehr gesucht werden muss.

Siri mit neuen Kapazitäten

Apples Sprachassistenz Siri ist in der neuen Vorabversion von iOS 16.5 jetzt in der Lage eine Bildschirmaufnahme per Sprachbefehl zu starten und erspart Anwendern damit den Umweg über das Kontrollzentrum.

Matter-Neugeräte für HomeKit

In den offiziellen Release Notes von iOS 16.5 Beta 1 stellt Apple zudem fest, dass ein eingeladener Administrator in einem geteilten HomeKit-Setup nun auch in der Lage ist neue Matter-Accessoires zu koppeln bzw. diese zu einem Zuhause hinzuzufügen.

Ansonsten scheint iOS 16.5 in Umfang und Funktionsfülle deutlich bescheidener als iOS 16.4 aufzutreten und dürfte damit wohl auch auf eine deutlich kürzere Betaphase zusteuern. iOS 16.4 hat sich 39 Tage lang im Betatest befunden.