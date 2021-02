Apple Guthaben: Heute auch Online mit 15% Bonus bei Amazon

Darüber, dass ihr Apple-Guthaben in dieser Woche beim Lebensmittel-Discounter ALDI günstiger mitnehmen könnt, haben wir bereits heute früh beichtet.

Doch es geht auch einen ganzen Zacken bequemer. Die ALDI-Aktion wurde im Tagesverlauf um ein weiteres Guthaben-Spezial ergänzt, das euch das Verlassen der eigenen vier Wände erspart und den direkten Online-Kauf eines entsprechenden Gutschein-Codes möglich macht.

Amazon verschickt Code mit Bonus per Mail

So bietet der Online-Händler Amazon aktuell wieder Angebote auf ausgewählte Gutscheine an, zu denen in dieser Woche auch die „Geschenkkarten für App Store & iTunes“ zahlen, also das was wir für gewöhnlich mit „Apple-Guthaben“ beschreiben. Diese werden in den Preisstufen mit 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro mit einer Dreingabe von 15 Prozent Bonus-Guthaben abgegeben.

Dies bedeutet: Wer 25 Euro investiert bekommt 28,75 Euro Guthaben, wer 50 Euro ausgibt erhält eine Gutschrift in Höhe von 57,50 Euro und wer 100 Euro bezahlt, wird mit 115 Euro Apple-Guthaben ausgestattet.

Auch für variables Guthaben

Die Amazon-Aktion ist vom 08.02.2021 bis zum 14.02.2021 gültig und gilt auch für variable Codes mit einem Guthaben von mindestens 25 und maximal 200 Euro. Im Gegensatz zu den Aktionen im Einzelhandel müsst ihr hier nicht auf den Kassenbon spähen, um dort einen Zusatz-Code zu entdecken, sondern erhaltet den Bonusbetrag automatisch beim Einlösen des Apple-Guthabens gutgeschrieben. Wichtige Voraussetzung: Die erworbenen Codes müssen bis spätestens zum 28.Februar eingelöst werden.

Ansonsten gelten für Guthaben und Bonusguthaben die bekannten Voraussetzungen. Damit könnt ihr Abos, Einmalkäufe, Medien, iCloud-Speicher und mehr bei Apple bezahlen. Ist Guthaben auf eurer Apple-ID vorhanden, wird dieses zudem stets bevorzug genutzt und vor dem Zugriff auf Kreditkarte und andere Zahlungsmittel ausgeschöpft.