DuckDuckGo: Safari-Alternative als Standardbrowser mit Such-Widget

Mit iOS 14 haben iPhone-Besitzer die Möglichkeit, auch einen anderen Browser als Apples Safari als Standard zu setzen. Über die Vorbereitung dieser Funktion für Google Chrome haben wir bereits berichtet, pünktlich mit der Verfügbarkeit der neuen iOS-Version wurden auch die Webbrowser Microsoft Edge, Firefox und DuckDuckGo entsprechend aktualisiert.

Wenn ihr unter iOS einen anderen Webbrowser als Safari als Standard verwenden wollt, müsst ihr dies über die Einstellungen der Browser-Apps festlegen. Am Beispiel von DuckDuckGo öffnet ihr also die iPhone-Einstellungen, wählt einen der installierten Browser aus und tippt dort auf die Option „Standard-Browser-App“. Hier könnt ihr nun DuckDuckGo als Safari-Alternative eurer Wahl festlegen.

Es ist überigens völlig egal, ob ihr die Einstellung in Safari, Chrome, Firefox oder DuckDuckGo vornehmt. Die Funktion wird systemweit gespeichert und für alle Browser identisch angezeigt. Am schnellsten seid ihr dafür wahrscheinlich über die Safari-Einstellungen, weil der Apple-Browser stets recht weit oben in der Liste angezeigt wird. Die Auswahl gibt euch zugleich einen Überblick darüber, welche diese Funktion unterstützenden Webbrowser gerade auf eurem iPhone installiert sind.

Analog bietet Apple diese Funktion auch für E-Mail-Apps an. Als erster Kandidat unterstützt die E-Mail-App Spark diese neue Funktion.

DuckDuckGo als Such-Widget auf dem Home-Bildschirm

DuckDuckGo kommt in der neuen Version auch mit Unterstützung für die neuen Widget-Funktionen. Somit könnt ihr das Eingabefeld für die Suche über DuckDuckGo nun direkt auf dem Home-Bildschirm platzieren.

Um das DuckDuckGo-Widget zum Home-Bildschirm hinzuzufügen, haltet ihr ein beliebiges App-Symbol bis die Symbole wackeln. Dann tippt ihr oben rechts auf das Plus-Zeichen für die Widget-Suche. Hier könnt ihr nun die Browser-App und damit verbunden eine von drei Varianten des Suchfelds für die Darstellung auf dem Home-Bildschirm auswählen.