Spotify: Neue Funktionen und Hinweise auf HiFi-Angebot

Im Februar hat Spotify angekündigt, dass der Musikdienst mit „Spotify HiFi“ noch in diesem Jahr hochwertiges Audio in Lossless-Qualität anbieten will. Mit Details haben sich die Verantwortlichen allerdings zurückgehalten, so wurde weder ein konkreter Termin angedeutet, noch gibt es Informationen zu den damit verbundenen Preisvorstellungen. Nun scheint es allerdings, als stünde die Freischaltung des Dienstes unmittelbar bevor.

Ein Spotify-Nutzer mit Adleraugen hat ausgemacht, dass beim Verwenden der App für den Bruchteil einer Sekunde ein kleines HiFi-Logo erscheint und mehrere Screenshots des Symbols und der damit verbundenen Einstellungsoptionen auf Reddit geteilt. Wie es scheint, ist die Spotify-App bereits auf die Wiedergabe von verlustfreiem Audio mit 16-bit und 44,1 kHz vorbereitet.

Mit Blick auf die gestrigen Ankündigungen von Apple und Amazon ist es mehr als wahrscheinlich, dass auch Spotify in Kürze seine HiFi-Option an den Start bringt. Spannend bleibt mit Blick drauf nur, ob Premium-Abonnenten die verbesserte Qualitätsstufe ohne Aufpreis nutzen können, oder Spotify HiFi separat berechnet wird.

3 Verbesserungen für die Spotify-App

Spotify hat darüber hinaus auch Verbesserungen für seine App für iOS- und Android-Geräte angekündigt. In erster Linie soll die App einfacher bedienbar werden, insbesondere auch für Menschen, mit speziellen Anforderungen in diesem Bereich. Dazu zählt eine verbesserte Darstellung von Tasten und deren Beschriftung ebenso wie die Anbindung der in der Spotify-App verwendeten Schriftgröße an die Systemvorgaben.

Als weitere Neuerung kündigt Spotify eine Funktion zur Transkription von Podcasts an. Zunächst nur als Beta sollen hier die gesprochenen Inhalte von Podcasts automatisch verschriftlicht und zum Mitlesen in Textform angezeigt werden. Der Test läuft zunächst mit ausgewählten Spotify Originals, die Funktion soll letztendlich jedoch für alle über Spotify angebotenen Podcasts bereitgestellt werden.

Die neuen Funktionen sollen in den kommenden Wochen schrittweise bereitgestellt werden.