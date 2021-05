Apple Music stürzt auf CarPlay plötzlich ab

Wenn ihr aktuell Probleme mit CarPlay und Apple Music habt, seid ihr nicht alleine. Wir haben diesbezüglich mittlerweile schon Leserhinweise erhalten und können die Probleme hier selbst nachvollziehen. Apple Music ist über CarPlay teils nur eingeschränkt, bei manchen Anwendern aber auch komplett nicht mehr nutzbar.

Das Problem zeigt sich spätestens, wenn man die Musikwiedergabe über CarPlay aktivieren will. Beim Versuch, Apple Music über den CarPlay-Bildschirm zu bedienen, stürzt die App direkt ab. Immerhin scheint es teilweise noch möglich, die Musikwiedergabe von einem angeschlossenen iPhone aus zu starten und zumindest die Lautstärke über CarPlay zu regulieren. Hat man weniger Glück, so stürzt Apple Music unabhängig davon, ob man es über CarPlay oder direkt auf dem iPhone bedienen will direkt ab, sobald das iPhone mit CarPlay verbunden ist.

Wir können aktuell weder über die Ursache spekulieren, noch haben wir einen Tipp zur Fehlerbehebung parat. Euer Input ist wie immer willkommen. Fakt ist jedenfalls, dass die Änderung unabhängig von einem Update oder dergleichen eingetreten ist. Zuvor ließ sich Apple Music auf den betroffenen Geräten noch problemlos über CarPlay verwenden.