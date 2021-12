Spotify Hi-Fi und Apple Lossless: Noch 3 Tage zum Liefern

Im Mai 2022 kündigte Apple an, über den hauseigenen Musik-Streaming-Dienst Apple Music verlustfreie Audio-Dateien bereitstellen zu wollen, dafür aber keinen Cent zusätzlich zu berechnen. Neben der Verfügbarkeit von 3D-Audio, so das Versprechen Apples, werde man sich darum bemühen die mehr als 75 Millionen Songs des eigenen Kataloges auch in hochqualitativen Audioformaten bereitzustellen. Hier versprach Apple mindestens CD-Qualität mit 16 Bit bei 44,1 kHz.

Apple gab damals zu Protokoll die verlustfreie Musik ab Juni 2021 nach und nach mit ALAC (Apple Lossless Audio Codec) encodieren zu wollen und soll sich das Jahresende zum Ziel gesetzt haben, um den gesamten Katalog verlustfrei anzubieten.

Hier fällt der Fortschritt zwar gewaltig aus, dennoch spüren Anwender immer noch Alben auf, die nicht in der höchsten Qualitätsstufe bereitstehen. Ob Apple das Ziel in den kommenden drei Tagen erreicht, bleibt abzuwarten.

Keine Neuigkeiten von Spotify

Mit Blick auf Spotify sind die letzten weißen Flecken im Repertoire von Apple Music jedoch zu vernachlässigen. Der Musik-Streaming-Platzhirsch hatte im Februar seinerseits den Start von Spotify HiFi angekündigt.

Noch Ende 2021, so die Ansage damals, würde man Premium-Abonnenten in ausgewählten Märkten die Möglichkeit bieten von einer besseren Klangqualität zu profitieren. Auch Spotify HiFi würde verlustfreien Klang in CD-Qualität liefern – weitere Details würde man bald bekanntgeben.

Gehört hat man von Spotify HiFi seitdem leider nichts mehr. Mit einem großzügigen Blick auf den Kalender bleiben den Skandinaviern hier noch drei Tage für die Bereitstellung des eigenen HD-Dienstes.

Amazon Music hatte nach dem Vorpreschen Apples ebenfalls am 17. Mai angekündigt, aus dem bis dahin kostenpflichtigen HD-Angebot eine kostenlose Dreingabe für zahlende Premium-Kunden machen zu wollen. Seitdem lässt sich Amazon Music HD ohne Zusatzkosten nutzen.