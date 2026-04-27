Neue Playlists und Trainingsvideos
Spotify Fitness startet: Fitness-Kurse und neuer Workout-Bereich
Der Musik-Streaming-Dienst Spotify baut sein Angebot weiter aus und integriert erstmals eine eigene Fitness-Kategorie direkt in die App. Nachdem das Unternehmen zuletzt verstärkt in Hörbücher investiert und Funktionen wie Charts und die Verknüpfung von Lese- und Hörinhalten eingeführt hat, folgt nun ein weiterer Ausbau über klassische Audioinhalte hinaus.
Neue Fitness-Rubrik verfügbar
Die neue Fitness-Rubrik bündelt geführte Trainings, thematische Playlists und Inhalte bekannter Fitness-Creator. Nutzer finden dort Programme für Yoga, Meditation, Krafttraining oder Ausdauerübungen. Die Inhalte sind sowohl für zahlende Abonnenten als auch für Nutzer der kostenlosen Variante zugänglich, wobei sich der Umfang je nach Konto unterscheidet.
Parallel reagiert Spotify damit auf bestehende Nutzungsgewohnheiten. Bereits bislang existieren zahlreiche Trainings-Playlists, die gezielt für sportliche Aktivitäten zusammengestellt wurden. Diese werden nun in eine strukturierte Umgebung überführt und mit zusätzlichen Funktionen ergänzt.
Kooperation mit Peloton bringt Kurskatalog
Ein zentraler Bestandteil des Ausbaus ist die Zusammenarbeit mit dem Fitnessanbieter Peloton. Premium-Abonnenten erhalten Zugriff auf einen Katalog mit mehr als 1.400 Trainingskursen, die ohne Werbung abrufbar sind. Die Einheiten decken verschiedene Trainingsformen ab und reichen von Lauftrainings im Freien bis zu angeleiteten Einheiten für Zuhause.
Die Kurse kommen überwiegend ohne spezielles Equipment aus und lassen sich auf unterschiedlichen Geräten nutzen. Nutzer können etwa ein Video auf dem Fernseher starten und später auf dem Smartphone fortsetzen. Auch eine Offline-Nutzung ist vorgesehen, sodass sich Inhalte vorab herunterladen lassen.
Die meisten Angebote liegen aktuell in englischer Sprache vor, einzelne Inhalte stehen auch in weiteren Sprachen bereit. Spotify plant, das Angebot schrittweise auszubauen und zusätzliche Inhalte sowie Partner einzubinden. Damit positioniert sich die App zunehmend als Entertainment-Plattform, die neben Musik, Hörbüchern, Audio- und Video-Podcasts immer mehr Bereiche abdecken soll.
Entwickler: Spotify
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Vielleicht die Rettung für das – so glaube ich – sinkende Peletin Business.
Finde ich super! Raus gehen an die frische Luft, Sportarten unter blauem Himmel und Sonnenschein, die Brise, die einem beim Joggen oder Biken um die Nase weht, alles Scheiße! Bleibt drin, setzt euch vor diese wunderschönen Apps und verfault im Dunkeln!
Immer wird gemeckert. Egal was vorgestellt wird. Immer ist alles Mist. Ich kann gar nicht sagen, wie mich das hier nervt!
Das nervt mich auch. Wir sind eine schlecht denkende Gesellschaft geworden! Unglaublich!
@Christian
Bin voll bei dir! Verstehe überhaupt nicht, wieso solche Miesepeter dann immer wieder hier so viel lesen…
Bro komm klar. Leute mit Heuschnupfen (wie ich) können nicht einfach an die „frische Luft“ joggen gehen.
Woah, da hat einer aber viel Wut im Bauch. Evtl. mal mit Yoga, Meditation oder Therapie versucht?
Komm auf dein Leben klar.
Bestes Beispiel für : wie mache ich eine App bzw. Deren eigentlichen Sinn kaputt
Hörbuch ok, aber wie komme ich auf die Idee eine völlig andere Kategorie zu implementieren?!
Früher gab es mal die Funktion das Musik im Takt beim joggen kam. Wurde abgeschafft und deshalb seither gelöscht.
Spotify Running – wir trauern immer noch.
Oh ja, Spotify Running. 2018 eingestellt:
https://www.iphone-ticker.de/spotify-streicht-funktionen-running-und-touch-preview-ausgemustert-123318/
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Christian+1! Ich weiss was du meinst! Danke.