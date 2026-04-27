Spotify Fitness startet: Fitness-Kurse und neuer Workout-Bereich

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify baut sein Angebot weiter aus und integriert erstmals eine eigene Fitness-Kategorie direkt in die App. Nachdem das Unternehmen zuletzt verstärkt in Hörbücher investiert und Funktionen wie Charts und die Verknüpfung von Lese- und Hörinhalten eingeführt hat, folgt nun ein weiterer Ausbau über klassische Audioinhalte hinaus.

Neue Fitness-Rubrik verfügbar

Die neue Fitness-Rubrik bündelt geführte Trainings, thematische Playlists und Inhalte bekannter Fitness-Creator. Nutzer finden dort Programme für Yoga, Meditation, Krafttraining oder Ausdauerübungen. Die Inhalte sind sowohl für zahlende Abonnenten als auch für Nutzer der kostenlosen Variante zugänglich, wobei sich der Umfang je nach Konto unterscheidet.

Parallel reagiert Spotify damit auf bestehende Nutzungsgewohnheiten. Bereits bislang existieren zahlreiche Trainings-Playlists, die gezielt für sportliche Aktivitäten zusammengestellt wurden. Diese werden nun in eine strukturierte Umgebung überführt und mit zusätzlichen Funktionen ergänzt.

Kooperation mit Peloton bringt Kurskatalog

Ein zentraler Bestandteil des Ausbaus ist die Zusammenarbeit mit dem Fitnessanbieter Peloton. Premium-Abonnenten erhalten Zugriff auf einen Katalog mit mehr als 1.400 Trainingskursen, die ohne Werbung abrufbar sind. Die Einheiten decken verschiedene Trainingsformen ab und reichen von Lauftrainings im Freien bis zu angeleiteten Einheiten für Zuhause.

Die Kurse kommen überwiegend ohne spezielles Equipment aus und lassen sich auf unterschiedlichen Geräten nutzen. Nutzer können etwa ein Video auf dem Fernseher starten und später auf dem Smartphone fortsetzen. Auch eine Offline-Nutzung ist vorgesehen, sodass sich Inhalte vorab herunterladen lassen.

Die meisten Angebote liegen aktuell in englischer Sprache vor, einzelne Inhalte stehen auch in weiteren Sprachen bereit. Spotify plant, das Angebot schrittweise auszubauen und zusätzliche Inhalte sowie Partner einzubinden. Damit positioniert sich die App zunehmend als Entertainment-Plattform, die neben Musik, Hörbüchern, Audio- und Video-Podcasts immer mehr Bereiche abdecken soll.