Faltmodell und Produktoffensive: Apple richtet iPhone-Zukunft neu aus

Mit dem geplanten Führungswechsel von Tim Cook zu John Ternus im September verknüpft Apple den Einstieg in eine neue Gerätekategorie. Wie bereits berichtet, soll im Herbst ein iPhone mit faltbarem Display vorgestellt werden. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt, da der neue Unternehmenschef das Gerät selbst präsentieren und damit den Start seiner Amtszeit prägen soll.

Faltbares iPhone Ultra im September

Das faltbare iPhone gilt intern als aufwendig entwickelte Hardware. Im Mittelpunkt stehen eine stabile Bauweise, hohe Rechenleistung und ein Display, dessen Knick möglichst unauffällig bleibt. Im aufgeklappten Zustand orientiert sich das Format an kompakten Tablets, was zusätzliche Einsatzmöglichkeiten eröffnet. Gleichzeitig dürfte das Gerät deutlich teurer sein als bisherige iPhone-Modelle, auch weil die Produktion technisch anspruchsvoller ist.

Ternus verantwortete bislang die Hardware-Entwicklung bei Apple und war eng in die Entstehung des Geräts eingebunden. Damit übernimmt erstmals ein Ingenieur die Rolle des Unternehmenschefs, der ein zentrales Produkt aus eigener Entwicklungserfahrung heraus vorstellt. Das soll sich auch in der weiteren Ausrichtung des iPhones widerspiegeln.

Breitere Produktstrategie als unter Cook

Der Führungswechsel fällt zudem in eine Phase, in der Apple sein Sortiment offenbar deutlich erweitern will. Neben dem faltbaren iPhone arbeitet das Unternehmen an einer Reihe neuer Gerätekategorien, die in den kommenden Jahren eingeführt werden sollen. Intern ist von rund zehn neuen Produktbereichen die Rede.

Zum Vergleich lohnt ein Blick auf die Amtszeit von Cook. In den vergangenen Jahren kamen mit der Apple Watch, den AirPods und zuletzt der Vision Pro drei größere neue Kategorien hinzu. Unter Ternus könnte sich diese Zahl deutlich erhöhen. Neben neuen Hardwarekonzepten spielen dabei auch vernetzte Geräte für den Haushalt sowie kleinere Wearables eine Rolle.

Für den neuen CEO entsteht damit ein enger Zusammenhang zwischen Produktstart und wirtschaftlicher Entwicklung. Direkt nach seinem Amtsantritt folgt das Weihnachtsquartal, das traditionell den wichtigsten Umsatzzeitraum darstellt. Das faltbare iPhone dürfte dabei eine zentrale Rolle spielen und zugleich als Ausgangspunkt für eine breiter angelegte Produktstrategie dienen.