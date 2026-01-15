Spotify bereitet die nächste Preiserhöhung vor

Der Musik-streaming-Dienst Spotify hat weitere Preisanpassungen für seine Premium-Abonnements angekündigt. Aktuell betrifft die Maßnahme noch nicht Deutschland. Stattdessen werden zunächst Nutzer in den USA sowie in Estland und Lettland über höhere monatliche Kosten informiert.

Mit diesen E-Mails informiert Spotify betroffene Bestandskunden

Die Änderungen sollen in den kommenden Wochen wirksam werden und knüpfen an die bereits 2025 gestartete weltweite Preisrunde an.

Für den deutschen Markt ergeben sich daraus vorerst keine direkten Folgen. Gleichzeitig zeigt der Blick auf frühere Anpassungen, dass Spotify Preiserhöhungen in Europa häufig zeitversetzt umsetzt. In der Vergangenheit folgten europäische Märkte den Änderungen in den USA oft mit einem Abstand von weniger als einem halben Jahr.

Zunächst keine Auswirkungen für Deutschland

Spotify informiert betroffene Abonnenten in den genannten Ländern per E-Mail über den neuen Preis und den Zeitpunkt der Umstellung. Für Bestandskunden gilt der höhere Betrag jeweils ab dem nächsten Abrechnungszeitraum. Alternativ können Abos gekündigt oder über die Kontoeinstellungen angepasst werden. Die grundlegenden Premium-Funktionen bleiben unverändert und umfassen weiterhin werbefreies Musikhören, Offline-Nutzung und die freie Titelwahl.

In Deutschland gelten weiterhin die Preise, die im August 2025 eingeführt wurden. Damals hatte Spotify sämtliche Premium-Tarife spürbar verteuert und zugleich neue Basic-Varianten für Bestandskunden eingeführt. Diese ermöglichen günstigeres Musikstreaming, verzichten jedoch auf den integrierten Hörbuchzugang.

Die Spotify-Preise seit August 2025

Individual: 12,99 € statt 10,99 €

12,99 € statt 10,99 € Duo: 17,99 € statt 14,99 €

17,99 € statt 14,99 € Family: 21,99 € statt 17,99 €

21,99 € statt 17,99 € Student: 6,99 € statt 5,99 €

Aktuell ist nicht ausgeschlossen, dass die nun angekündigte Erhöhung mittelfristig auch weitere europäische Länder erreicht. Spotify selbst spricht von regelmäßigen Überprüfungen der Preise in einzelnen Märkten. Konkrete Hinweise auf eine erneute Anpassung in Deutschland gibt es derzeit jedoch nicht.