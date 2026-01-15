Zunächst keine Auswirkungen für Deutschland
Spotify bereitet die nächste Preiserhöhung vor
Der Musik-streaming-Dienst Spotify hat weitere Preisanpassungen für seine Premium-Abonnements angekündigt. Aktuell betrifft die Maßnahme noch nicht Deutschland. Stattdessen werden zunächst Nutzer in den USA sowie in Estland und Lettland über höhere monatliche Kosten informiert.
Mit diesen E-Mails informiert Spotify betroffene Bestandskunden
Die Änderungen sollen in den kommenden Wochen wirksam werden und knüpfen an die bereits 2025 gestartete weltweite Preisrunde an.
Für den deutschen Markt ergeben sich daraus vorerst keine direkten Folgen. Gleichzeitig zeigt der Blick auf frühere Anpassungen, dass Spotify Preiserhöhungen in Europa häufig zeitversetzt umsetzt. In der Vergangenheit folgten europäische Märkte den Änderungen in den USA oft mit einem Abstand von weniger als einem halben Jahr.
Spotify informiert betroffene Abonnenten in den genannten Ländern per E-Mail über den neuen Preis und den Zeitpunkt der Umstellung. Für Bestandskunden gilt der höhere Betrag jeweils ab dem nächsten Abrechnungszeitraum. Alternativ können Abos gekündigt oder über die Kontoeinstellungen angepasst werden. Die grundlegenden Premium-Funktionen bleiben unverändert und umfassen weiterhin werbefreies Musikhören, Offline-Nutzung und die freie Titelwahl.
In Deutschland gelten weiterhin die Preise, die im August 2025 eingeführt wurden. Damals hatte Spotify sämtliche Premium-Tarife spürbar verteuert und zugleich neue Basic-Varianten für Bestandskunden eingeführt. Diese ermöglichen günstigeres Musikstreaming, verzichten jedoch auf den integrierten Hörbuchzugang.
Die Spotify-Preise seit August 2025
- Individual: 12,99 € statt 10,99 €
- Duo: 17,99 € statt 14,99 €
- Family: 21,99 € statt 17,99 €
- Student: 6,99 € statt 5,99 €
Aktuell ist nicht ausgeschlossen, dass die nun angekündigte Erhöhung mittelfristig auch weitere europäische Länder erreicht. Spotify selbst spricht von regelmäßigen Überprüfungen der Preise in einzelnen Märkten. Konkrete Hinweise auf eine erneute Anpassung in Deutschland gibt es derzeit jedoch nicht.
Es ist nicht die Preispolitik. es ist der Umgang mit Künstlern und deren Eigentum, das unterstützen von ICE und das investieren von Geld in Waffenentwicklungen anstatt das Geld zu geben, die es wirklich verdienen
Guten Algorithmus hin oder her – langsam wird das Komplett-Paket von Apple interessant.
Bin seit der Erhöhung im august gewechselt zu Apple one.
Bekommt man mehr geboten mit etwas mehr Aufpreis.
Nachdem ich der letzten Preiserhöhung für Duo nicht zugestimmt hatte, wurde ich gekickt. Dann gab es ein Apple Music Family Angebot 3 für 1. Preislich habe ich also auch keinen Nutzen langfristig, und die UX und die Vorschläge für neue Musik sind halt um Welten schlechter als bei Spotify. Ich fürchte, ich werde wohl wieder zurück wechseln.
Und Spotify Connect ist halt schon auch ganz geil….
Kleiner Preisvergleich:
Spotify Familie: 21,99 Euro (nur Musik!)
AppleOne Familie: 25,99 Euro (Musik, Videostreaming, Arcade und iCloud 200 GB)
Wer (als Appleuser) da noch bei Spotify bleibt ist nimmer zu helfen.
Oder für Studenten Apple Music + Apple TV für 5,99€ monatlich. Dann ohne Family
Ich habe auch Apple one Familie.
Apple ist ein Multimilliarden Konzern dessen iPhone Sparte alleine schon unglaublich viele Mrd. Gewinn Pro Quartal erwirtschaften.
Da kann kein Anbieter mithalten.
Eine schwierige Situation von Spotify.
Ich habe schon immer gedacht es wäre besser wenn sie sich aufkaufen lassen: Samsung, Xiaomi oder so.
Hm …. Disney ist ein wahnsinnig großer Konzern, dennoch sind die Preise von Disney+ gesalzen.
So ganz passt der Vergleich zwischen Konzern, der noch mehr Einnahmequellen hat und „subventionierten Angeboten“ dann doch nicht.
Amazon ist auch ein gut verdienendes Unternehmen, dennoch kastrieren Sie ihr „Shareware-Videoportal“ und nennen es noch frech: PrimeVideo.
Du hast recht: diese Unternehmen wollen einfach mehr aus der Zitronen pressen.
Bei Spotify gibt es nur ihr eines Standbein.
Aber wenn sie so groß währen mit mehreren Bereichen dann würden sie auch das gleiche machen.
Der König des Abos wird aber immer mehr Apple.
Man braucht sich einfach mal die Entwicklung ihrer Service (?) Sparte ansehen. Die ist doch schon größer als Mac & iPad oder?
Ist schon krass wie klein die Mac Sparte ist.
so lange apple nur charts anbietet, brauche ich deren abo nicht.
60% der indi bands fehlen bei apple music
Wirklich? Der Content wird über eine allgemeine Schnittstelle ausgetauscht.
Haben die Label keinen Vertrag mit Apple oder die Künstler sich dagegen gesperrt?
Du hast offensichtlich Apple Music noch nie richtig genutzt.
Das kann ich so nicht bestätigen. Höre auch nur indie und war vorher bei Spotify und bin jetzt bei Apple Music finde dort alles ebenso.
Und ich habe auch meine eigenen alten Tracks aus den Neunzigern über eine Agentur auf den Streaming Plattformen veröffentlicht. Das geht dann immer automatisch in über 30 verschiedene Plattformen und das ist bei den meisten Agenturen so. Der Umfang sollte also ziemlich identisch sein.
Wenn ein Indie-Musiker oder eine Band Musik direkt zu Spotify hochlädt, kann das sein. Wenn sie allerdings mit einem richtigen Label zusammenarbeiten, würde mich das sehr wundern, wenn diese nicht alle Streamingservices bedienen würden. 60% kommt mir wie eine extrem große Angabe vor.
ich teste apple music jedes jahr aufs neue, weil ich apple music bevorzugen würde! also soviel zum thema beschäftige mich nicht.
aber gerade im 70er 80er indie bereich fehlt einiges. darkwave, new wave, post punk sind halt schwieriger. aber auch von goethes erben und asp ist fast nicht im abo bei apple zu finden.
Das ist bei spotify im Abo? Krass.
Korrekt! Ich habe das Paket bei Apple und bin voll zufrieden! Spotify hat mich auch nie so richtig überzeugt.
Danke , werde ich mir mal genauer anschauen , ich denke das war es für Spotify .
Mit Fitness+ 35€. Warum das bei Family nicht dabei ist, ist mir ein Rätsel.
Ist doch überhaupt nicht vergleichbar. Wenn es um mehr als simples Audiostreaming vom iPhone geht ist Spotify unerreichbar dann der Spotify Connect Funktion
Es gibt Menschen, die wollen vielleicht eher weniger als mehr amerikanische Dienstleistung in ihrem Leben…ich zum Beispiel. Die paar Euro zahle ich gerne mehr!
Hab jetzt vor nicht ganz 2 Wochen den Schritt zu Apple One Family gewagt und finde das Gesamtpaket echt gut. Spotify ist nun im Familienbereich zu unverschämt für mich geworden. Das Plus bei Apple ist einfach besser.
Ich war über 10 Jahre Zahler bei Spotify…irgendwann muss man für sich entscheiden, was es einem wert ist oder eben nicht!
Was ist den der einfachste Weg meine playlisten von Spotify auf Apple Music zu Portieren ?
Von Apple wird auch ein Dienst besonders bevorzugt. Glaube songshift war das.
Da gibt es einige…SongShift auf den iPhone, oder TuneMyMusic.com im Net….usw….funktioniert hervorragend.
In vielen T-Mobile Tarifen lässt sich Spotify für 10,95€ dazu buchen. Spart immerhin etwas Geld.
Ich nutze seit Ende Dez. 2025 das Deezer Angebot für 5,99 für ganze 12 Monate und bin ziemlich zufrieden. Spotify kann mich kreuzweise, bis heute keine aktive Unterstützung meiner Homepods, obwohl seit Jahren angekündigt.
Ich nutze YouTube Music / You Tube Premium. Bei Music kann ich auf das passende Musikvideo switchen, und You Tube ist werbefrei.
Bin sehr zufrieden damit seit über 6 Monaten.
Musikvideos gibt es bei Apple Music auch seit Tag 1. Also nix ungewöhnliches. Bei Apple hat man einen deutlicheren Preisvorteil. Für Youtube gibt es genug Blocker. Das muss man sich nicht schön reden.
Warum darf man hier nicht einfach mal zwei verschiedene Abomodelle vergleichen. Warum muss YouTube immer geblockt werden, warum immer die Aufforderung zur Illegalität? Redet doch einfach über die normalen Abomodelle und vergleicht diese, mehr nicht
Daran ist gar nichts Illegal. So haben seit Jahren auch deutsche Gerichte entschieden. Weniger Fantasie und mehr Fakten bitte.
Woraus leitest du illegale Nutzung an? Ich habe die ganze Zeit YouTube premium Family gpr 24€ genutzt und war sehr zufrieden. Aktuell bin ich mal wieder zu Apple Apple One premium da ich alles für 34€ im Monat bekomme ansonsten musst ich 10€ für 2 tb, 24 YouTube und 7€ Apple TV zahlen.
Bei YT unsicher habe ich aber direkt in der App oben einen Schalter bei dem ich wählen kann ob ich den Song nur hören oder auch das Video sehen möchte. Hatte vor ein paar Monaten 3 Gratismonate für Apple Music, da gab es solch eine Möglichkeit nicht.
Und der „Preisvorteil“ bei Apple ist nur gegeben wenn ich die restlichen Services von Apple nutzen möchte – will ich aber nicht. Da ich viel YT schaue, genieße ich die Werbefreiheit.
Und – ganz großer Vorteil – bei YT brauche ich keinen „Familientarif“ damit meine Frau auch Musik hören kann. Bei Apple ist das alles an die Apple ID gebunden.
Der Sargnagel bei mir war das Entfernen von allen Hörspielen von gemanageten Accounts. Meine Töchter waren darüber sehr betrübt. Nun sind wir bei Apple Music.
Wobei apple doch auch keine Hörbücher / -spiele in Apple Musik bereistellt oder irre ich?
Da irrst du dich.
Kommt zu TIDAL, sogar mit Playlisten möglich – ist genau so teuer und hat super Qualität. Es gibt auch keinen Eigner, der den Gewinn in Waffenproduktion reinvestiert.
