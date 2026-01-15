Ausgaben, Verträge und Rücklagen im Blick behalten
Haushaltsbuch MoneyControl: Update auf Version 10 zum 15. Geburtstag
Die iOS-App MoneyControl ist seit fast 15 Jahren im App Store verfügbar und gehört damit zu den wohl am besten gereiften Anwendungen in der Kategorie der Haushaltsbücher. Die App entstand 2011 aus einem persönlichen Bedarf heraus und wurde von Beginn an als klassisches Werkzeug zur Erfassung von Einnahmen, Ausgaben und Budgets konzipiert.
Bis heute verzichtet MoneyControl bewusst auf Funktionen klassischer Banking oder Finanzplattformen und konzentriert sich stattdessen auf die langfristige Auswertung persönlicher Haushaltsdaten. Dieser Ansatz ermöglicht es Nutzern, ihre Finanzen über viele Jahre hinweg konsistent zu dokumentieren und Entwicklungen nachvollziehbar zu analysieren.
Technische Modernisierung und neue Funktionen
Mit Version 10 erhält MoneyControl jetzt die bislang umfassendste Überarbeitung. Die Benutzeroberfläche wurde vollständig neu gestaltet und klarer strukturiert, um aktuelle Designstandards aufzugreifen und die Bedienung zu vereinfachen.
Parallel dazu wurde die technische Basis der App erneuert. Der in Krefeld ansässige Entwickler Stefan Dörhöfer hat sich nacheigenen Angaben auf Stabilität und Leistungsfähigkeit fokussiert, auch um zukünftige Erweiterungen einfacher umsetzen zu können.
Ergänzt wird die Modernisierung durch neue Funktionen wie erweiterte Auswertungen, die einen detaillierten Blick auf finanzielle Entwicklungen über längere Zeiträume erlauben. Schnellzugriffe und Automatisierungen erleichtern zudem wiederkehrende Buchungen und alltägliche Abläufe im Haushaltsbuch.
Zwei Bezahlmodelle zur Auswahl
MoneyControl bleibt auch in Version 10 flexibel nutzbar. Anwender können die App weiterhin lokal mit einem einmaligen Kaufpreis von 14,99 Euro verwenden.
Alternativ steht eine WebApp-Mitgliedschaft für 29,99 Euro pro Jahr zur Verfügung, die eine Synchronisation über mehrere Geräte hinweg ermöglicht und sämtliche Funktionen freischaltet. Version 10 ist ab sofort im App Store verfügbar.
Wow, 15 Jahre ist in App Store Zeit ja wirklich laaaaange. Respekt!
Ich nutze die auch schon mehrere Jahre und kann sie wärmsten empfehlen! Eine der besten Apps die ich kenne.
Ich kann die App, die ich schon ca. 12 Jahre täglich nutze, nur wärmstens empfehlen. Sie ist meines Erachtens die Beste auf dem Markt.
Eine wunderbare App, und ein toller Entwickler! Seit zehn Jahren fester Bestandteil auf jedem iPhone und von mir und diverse Male empfohlen. Herzlichen Glückwunsch, ich würde mir mehr solche Apps und Entwickler wünschen.
Fand es vorm update besser
Du kannst auf das alte Design zurückstellen. Siehe Einstellungen.
Ich nutze die App schon viele Jahre und fand das alte Design seh funktional. Jetzt sind nehmen einige Buttons uns Grafiken deutlich mehr Platz in Anspruch. Ich habe deshalb erstmal wieder zum klassischen Design gewechselt.
Zum Glück habe ich die lokale Version damals für lediglich 5,99€ kaufen können. Bei 15,99€ hätte ich mir vermutlich eine andere App gesucht.
Die erste Version hat 1,99 EUR gekostet. Das ist aber auch 15 jahre her. Seit dem ist nicht nur die App „ein bischen“ gewachsten, sondern auch das Preisgefüge des App Store hat sich „ein bischen“ verändert. Es gibt kaum noch Apps ohne generelles Abo. Hier wird ein Einmalkauf für 15 EUR angeboten (wo andere 50 EUR oder mehr nehmen) und selbst das ist Grund zur Klage? Ernsthaft?
Alleine der Service, dass das alte Design noch als Option angeboten wird, ist schon enormer Aufwand für Entwickler. Das ist alles andere als selbsverständlich.
Kann es sein, dass der Dropbox Sync verschwunden ist? Ich finds nicht mehr…
Ja, das ist richtig, das wurde vor einem Jahr angekündigt und steht auch in den Release Notes. Den Dropbox Sync gibt es nicht mehr.
Und genau das ist der Grund warum ich es nach 10 Jahren nun nicht mehr einsetze.
Schade drum, war und ist bestimmt weiterhin ne tolle App..
Ich kenne die App nicht und nutze seit einiger Zeit OnePeak. Vielleicht kennt ihr die App auch. Ich schätze hier die „Einfachheit“ der Anwendung. Ich kann auch angeben, wo, also in welchem Geschäft ich das Geld ausgegeben habe.
Ist das bei MoneyControl auch möglich und habt ihr eine Vergleich schon einmal gemacht?
Vielen Dank für eure Hinweise
Ja das geht. Den Händler gebe ich (wenn für mich relevant) im Notizfeld der Buchung an. Habe dafür mal eine Zeit das Gruppen-Feld genutzt um es detailierter Auszuwerten. Mittlerweile brauche ich das aber nicht mehr.
Ich zahle meist per Handy und dabei wird die Buchung dann per Siri Shortcut automatisch in MoneyControl eingetragen. Auch dabei lasse ich den Händler in die Notiz schreiben.
Mal eine praktische Frage: Ich muss hier sämtliche Buchungen manuell eintragen – habe ich das richtig verstanden? Wieso sollte man sich das antun, wenn ich es auch alles automatisiert mit MoneyMoney auf dem Mac machen kann (mal außen vorgelassen, dass es MoneyMoney leider nicht für iOS gibt)?