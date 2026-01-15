Haushaltsbuch MoneyControl: Update auf Version 10 zum 15. Geburtstag

Die iOS-App MoneyControl ist seit fast 15 Jahren im App Store verfügbar und gehört damit zu den wohl am besten gereiften Anwendungen in der Kategorie der Haushaltsbücher. Die App entstand 2011 aus einem persönlichen Bedarf heraus und wurde von Beginn an als klassisches Werkzeug zur Erfassung von Einnahmen, Ausgaben und Budgets konzipiert.

Bis heute verzichtet MoneyControl bewusst auf Funktionen klassischer Banking oder Finanzplattformen und konzentriert sich stattdessen auf die langfristige Auswertung persönlicher Haushaltsdaten. Dieser Ansatz ermöglicht es Nutzern, ihre Finanzen über viele Jahre hinweg konsistent zu dokumentieren und Entwicklungen nachvollziehbar zu analysieren.

Technische Modernisierung und neue Funktionen

Mit Version 10 erhält MoneyControl jetzt die bislang umfassendste Überarbeitung. Die Benutzeroberfläche wurde vollständig neu gestaltet und klarer strukturiert, um aktuelle Designstandards aufzugreifen und die Bedienung zu vereinfachen.

Parallel dazu wurde die technische Basis der App erneuert. Der in Krefeld ansässige Entwickler Stefan Dörhöfer hat sich nacheigenen Angaben auf Stabilität und Leistungsfähigkeit fokussiert, auch um zukünftige Erweiterungen einfacher umsetzen zu können.

Ergänzt wird die Modernisierung durch neue Funktionen wie erweiterte Auswertungen, die einen detaillierten Blick auf finanzielle Entwicklungen über längere Zeiträume erlauben. Schnellzugriffe und Automatisierungen erleichtern zudem wiederkehrende Buchungen und alltägliche Abläufe im Haushaltsbuch.

Zwei Bezahlmodelle zur Auswahl

MoneyControl bleibt auch in Version 10 flexibel nutzbar. Anwender können die App weiterhin lokal mit einem einmaligen Kaufpreis von 14,99 Euro verwenden.

Alternativ steht eine WebApp-Mitgliedschaft für 29,99 Euro pro Jahr zur Verfügung, die eine Synchronisation über mehrere Geräte hinweg ermöglicht und sämtliche Funktionen freischaltet. Version 10 ist ab sofort im App Store verfügbar.