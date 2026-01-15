iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 183 Artikel

Ausgaben, Verträge und Rücklagen im Blick behalten

Haushaltsbuch MoneyControl: Update auf Version 10 zum 15. Geburtstag
Artikel auf Mastodon teilen.
13 Kommentare 13

Die iOS-App MoneyControl ist seit fast 15 Jahren im App Store verfügbar und gehört damit zu den wohl am besten gereiften Anwendungen in der Kategorie der Haushaltsbücher. Die App entstand 2011 aus einem persönlichen Bedarf heraus und wurde von Beginn an als klassisches Werkzeug zur Erfassung von Einnahmen, Ausgaben und Budgets konzipiert.

MoneyControl 10 Screenshot 0

Bis heute verzichtet MoneyControl bewusst auf Funktionen klassischer Banking oder Finanzplattformen und konzentriert sich stattdessen auf die langfristige Auswertung persönlicher Haushaltsdaten. Dieser Ansatz ermöglicht es Nutzern, ihre Finanzen über viele Jahre hinweg konsistent zu dokumentieren und Entwicklungen nachvollziehbar zu analysieren.

Technische Modernisierung und neue Funktionen

Mit Version 10 erhält MoneyControl jetzt die bislang umfassendste Überarbeitung. Die Benutzeroberfläche wurde vollständig neu gestaltet und klarer strukturiert, um aktuelle Designstandards aufzugreifen und die Bedienung zu vereinfachen.

MoneyControl 10 Screenshot 2

Parallel dazu wurde die technische Basis der App erneuert. Der in Krefeld ansässige Entwickler Stefan Dörhöfer hat sich nacheigenen Angaben auf Stabilität und Leistungsfähigkeit fokussiert, auch um zukünftige Erweiterungen einfacher umsetzen zu können.

Ergänzt wird die Modernisierung durch neue Funktionen wie erweiterte Auswertungen, die einen detaillierten Blick auf finanzielle Entwicklungen über längere Zeiträume erlauben. Schnellzugriffe und Automatisierungen erleichtern zudem wiederkehrende Buchungen und alltägliche Abläufe im Haushaltsbuch.

MoneyControl 10 Screenshot 1

Zwei Bezahlmodelle zur Auswahl

MoneyControl bleibt auch in Version 10 flexibel nutzbar. Anwender können die App weiterhin lokal mit einem einmaligen Kaufpreis von 14,99 Euro verwenden.

Alternativ steht eine WebApp-Mitgliedschaft für 29,99 Euro pro Jahr zur Verfügung, die eine Synchronisation über mehrere Geräte hinweg ermöglicht und sämtliche Funktionen freischaltet. Version 10 ist ab sofort im App Store verfügbar.

Laden im App Store
Haushaltsbuch MoneyControl
Haushaltsbuch MoneyControl
Entwickler: Priotecs IT GmbH
Preis: Kostenlos+
Laden

MoneyControl10 BentoDE
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
15. Jan. 2026 um 14:54 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wow, 15 Jahre ist in App Store Zeit ja wirklich laaaaange. Respekt!

    Ich nutze die auch schon mehrere Jahre und kann sie wärmsten empfehlen! Eine der besten Apps die ich kenne.

    Antworten Melden

  • Ich kann die App, die ich schon ca. 12 Jahre täglich nutze, nur wärmstens empfehlen. Sie ist meines Erachtens die Beste auf dem Markt.

    Antworten Melden

  • Eine wunderbare App, und ein toller Entwickler! Seit zehn Jahren fester Bestandteil auf jedem iPhone und von mir und diverse Male empfohlen. Herzlichen Glückwunsch, ich würde mir mehr solche Apps und Entwickler wünschen.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich nutze die App schon viele Jahre und fand das alte Design seh funktional. Jetzt sind nehmen einige Buttons uns Grafiken deutlich mehr Platz in Anspruch. Ich habe deshalb erstmal wieder zum klassischen Design gewechselt.
    Zum Glück habe ich die lokale Version damals für lediglich 5,99€ kaufen können. Bei 15,99€ hätte ich mir vermutlich eine andere App gesucht.

    Antworten Melden

    • Die erste Version hat 1,99 EUR gekostet. Das ist aber auch 15 jahre her. Seit dem ist nicht nur die App „ein bischen“ gewachsten, sondern auch das Preisgefüge des App Store hat sich „ein bischen“ verändert. Es gibt kaum noch Apps ohne generelles Abo. Hier wird ein Einmalkauf für 15 EUR angeboten (wo andere 50 EUR oder mehr nehmen) und selbst das ist Grund zur Klage? Ernsthaft?

      Alleine der Service, dass das alte Design noch als Option angeboten wird, ist schon enormer Aufwand für Entwickler. Das ist alles andere als selbsverständlich.

      Antworten Melden

  • Kann es sein, dass der Dropbox Sync verschwunden ist? Ich finds nicht mehr…

    Antworten Melden

  • Ich kenne die App nicht und nutze seit einiger Zeit OnePeak. Vielleicht kennt ihr die App auch. Ich schätze hier die „Einfachheit“ der Anwendung. Ich kann auch angeben, wo, also in welchem Geschäft ich das Geld ausgegeben habe.
    Ist das bei MoneyControl auch möglich und habt ihr eine Vergleich schon einmal gemacht?
    Vielen Dank für eure Hinweise

    Antworten Melden

    • Ja das geht. Den Händler gebe ich (wenn für mich relevant) im Notizfeld der Buchung an. Habe dafür mal eine Zeit das Gruppen-Feld genutzt um es detailierter Auszuwerten. Mittlerweile brauche ich das aber nicht mehr.

      Ich zahle meist per Handy und dabei wird die Buchung dann per Siri Shortcut automatisch in MoneyControl eingetragen. Auch dabei lasse ich den Händler in die Notiz schreiben.

      Antworten Melden

  • Mal eine praktische Frage: Ich muss hier sämtliche Buchungen manuell eintragen – habe ich das richtig verstanden? Wieso sollte man sich das antun, wenn ich es auch alles automatisiert mit MoneyMoney auf dem Mac machen kann (mal außen vorgelassen, dass es MoneyMoney leider nicht für iOS gibt)?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43183 Artikel in den vergangenen 6712 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven