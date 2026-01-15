Höhere Lautstärke und längere Laufzeit
Drive One 2: Günstig-Verkehrswarner startet in neuer Generation
Den Verkehrswarner Drive One haben wir auf ifun.de erstmals im Februar 2024 vorgestellt. Damals positionierte sich der Neuzugang als preisgünstige, ansonsten aber weitgehend funktionsgleiche Alternative zu den verbreiteten Ooono-Modellen.
Mit dem neuen Drive One 2 bringt Hersteller Needit nun eine überarbeitete Generation auf den Markt, die in mehreren Punkten nachlegt, ohne das Grundprinzip des Geräts zu verändern. Auch der neue Taster setzt weiterhin auf eine enge Kopplung mit dem iPhone und auf die Datenbasis von Blitzer.de.
Neue Technik für bessere Wahrnehmbarkeit
Zentrale Neuerung des Drive One 2 ist der überarbeitete akustische Signalgeber. Der neue Buzzer arbeitet mit höherer Lautstärke und soll Warnhinweise auch dann zuverlässig hörbar machen, wenn im Fahrzeug Musik läuft. Ergänzend bleibt es bei der optischen Warnung über integrierte LEDs sowie bei Hinweisen auf dem iPhone.
Auch die Energieversorgung wurde angepasst. Durch effizientere Elektronik und ein überarbeitetes Energiemanagement soll der Batterieverbrauch sinken. Ziel ist eine längere Laufzeit bei gleichzeitig geringerem Wartungsaufwand. Wie beim Vorgänger kommt weiterhin eine Knopfzelle zum Einsatz, die den Verkehrswarner unabhängig vom Bordstrom des Fahrzeugs betreibt.
Dezentes Design und bekannte App-Anbindung
Optisch setzt der Drive One 2 auf Zurückhaltung. Die vollständig schwarze Front ist so gestaltet, dass sich das Gerät unauffällig in das Armaturenbrett einfügt. Nach der Montage arbeitet der Taster automatisch, sobald das Smartphone im Fahrzeug erkannt wird.
Die zugehörige App erfordert mindestens iOS 15 und dient zur Verwaltung der Warnkategorien. Dazu zählen unter anderem Gefahrenstellen, Staus und Geschwindigkeitskontrollen. Die Daten stammen weiterhin aus der Kooperation mit Blitzer.de und werden über die Community aktuell gehalten.
Preislich ordnet sich der Drive One 2 zwischen den bekannten Modellen ein. Mit 34,99 Euro liegt er deutlich über dem ursprünglichen Drive One für 21,49 Euro, bleibt jedoch klar unter dem Ooono 2 mit CarPlay, Akku und USB-C, der rund 55 Euro kostet. Der Ooono Classic bewegt sich mit knapp 34 Euro auf ähnlichem Niveau wie das neue Drive-One-Modell.
Optisch jetzt nicht so der Hit, aber dafür günstig zu haben.
Wie ist denn die Qualität der Meldungen?
Die Qualität ist hervorragend
Eine auffällige Farbe und Formgebung wären kontraproduktiv. Ein Polizist, der den Fahrer anhält, soll das Ding am Armaturenbrett nicht auffallen.
Man könnte das Ding jedoch als Lufterfrischer tarnen…
@Vetris Oder man legt es unten in die Ablage, wo 12V und USB sind, funktioniert mit dem Onoo hervorragen, auch wenn noch Zeugs drüber liegt udn ist noch unaufälliger.
Drive One 2?
Warum nicht einfach Drive Two?
Weile das Produkt Drive One heißt und das die zweite Generation ist.
Ich bin mit erster Variante seit über einem Jahr extrem zufrieden und habe damals 17 € bezahlt. Batterie musste ich noch nicht wechseln.
Wird doch leider alles verboten…
Es IST in Deutschland verboten.
Eben nicht. Der Besitz ist nicht verboten. Der Einsatz als Verkehrswarner vor Gefahrensituation auch nicht. Nur die Verwendung als Blitzerwarner ist verboten. Und auch nur, wenn aktiv und nachweislich im Einsatz.
Verbotene Dinge haben den größten Reiz……
Auch der Besitz soll aber verboten werden. Eine installierte Blitzerwarner App reicht dann schon um sich strafbar zu machen.
@Hotshot Quelle?
@Lanope Das wurde von den Ländern gefordert, aber der Bund hat kein Interesse ein entsprechendes Gesetzt auf den Weg zu bringen. Also ganz weit weg von „soll verboten werden“.
Blitzer sind Gefahrensituation. Die Erkennung einer Radarfalle kann einen mögliches vorausfahrendes Auto zu einer unvorhersehbaren abrupten Vollbremsung veranlassen. Daher sind Blitzer Sicherheitsrisiken und stellen einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar.
Wer sich an die Verkehrsregeln hält wird nicht von einer Radarfalle „überrascht „.
Mit BlitzerApp kann ich die bekannten Blitzer nicht anschalten ( markieren ) gibt es Möglichkeiten bei den anderen Anbietern? ?
Ich meinte abschalten natürlich
Ich würde es begrüßen, wenn alle Blitzer abgeschaltet werden. Abschaffen wäre noch besser.
Wozu immer die Extra Geräte? Blitzer.de tut seine Dienste und gut. Alle derartigen Apps benutzen die gleiche Datenbank.
Blitzer.de funktioniert gut. Was oft nicht geht bei den Blitzeranhaengernund mobilen Blitzern die Blitzer nur auf der richtigen Fahrbahnseite anzusagen, auf der Autobahn funktioniert das so gut wie nie und er meldet egal auf welche Fahrbahnseite der Blitzer steht in Fahrtrichtung oder entgegen.
Das ist nur so weil die Anbieter sich absichern müssen. Gibt dazu auch Kommentare von blitzer.de usw.
Nach dem Motto, “ lieber einmal mehr warnen“
hat mich auch oft gestört. denke mal dass hängt damit zusammen, dass man gerne auch mal einen blitzer auf der gegenfahrbahn sieht und meldet. und die option das anzugeben fehlt ja leider.
Wenn man die jeweilige Zahl in dem runden roten Kreis mit der Zahl auf seinem Tacho vergleicht und sich dabei keine nennenswerten Unterschiede ergeben, kann man sich diese ohnehin verbotenen Blitzermelder sparen. Ich weiß, ich weiß, ein Klugscheißer, aber immerhin ein geschäftsschädigender. ;-)
Viraler Tipp:
Vollständig kostenlos und garantiert legal ist das Einhalten der jeweils beschilderten Höchstgeschwindigkeit.
Das Mitführen von sog. Blitzerwarnern betrachte ich als Vorsatz und würde das mit Fahrerlaubnisentzug ahnden.
Du hast nicht viele Freunde, oder?
+1
Juristische Statements im Internet … immer wieder erfrischend …
Warst du früher Blockwart?
Die Antworten auf meinen Kommentar zeigen schön, wie viele rücksichtslose Raser es gibt und wie deren mentales Setup aussieht.
Danke, dass Ihr das hier öffentlich teilt.
Allzeit gute Fahrt!
Doch bin auch dafür.
Also ob ich mir das jetzt unbedingt ans Armaturenbrett pappen würde sei mal dahingestellt. Wenn die Rennleitung kommt hast du da wieder Erklärungsbedarf. Von daher liegt das Teil seit Anfang an bei mir in der Mittelkonsole und verbindet sich über Bluetooth mit dem Handy beziehungsweise auch mit dem Fahrzeug (Tesla). Da kannst du Musik hören wie du willst, das wird dann unterbrochen und simuliert einen Anruf. Von daher völlig unauffällig und absolut genial. Batterielaufzeit ist zugegebenermaßen 6 Monate, kommt aber natürlich auch auf den Einsatz an ob da einer jetzt den ganzen Tag durch die Gegend fährt oder nur zur Arbeit hin und zurück. Kann man nicht so pauschal beantworten. Einsatz auch im Ausland, jedoch kommt es da manchmal zu einer Verzögerung.