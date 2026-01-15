Drive One 2: Günstig-Verkehrswarner startet in neuer Generation

Den Verkehrswarner Drive One haben wir auf ifun.de erstmals im Februar 2024 vorgestellt. Damals positionierte sich der Neuzugang als preisgünstige, ansonsten aber weitgehend funktionsgleiche Alternative zu den verbreiteten Ooono-Modellen.

Mit dem neuen Drive One 2 bringt Hersteller Needit nun eine überarbeitete Generation auf den Markt, die in mehreren Punkten nachlegt, ohne das Grundprinzip des Geräts zu verändern. Auch der neue Taster setzt weiterhin auf eine enge Kopplung mit dem iPhone und auf die Datenbasis von Blitzer.de.

Neue Technik für bessere Wahrnehmbarkeit

Zentrale Neuerung des Drive One 2 ist der überarbeitete akustische Signalgeber. Der neue Buzzer arbeitet mit höherer Lautstärke und soll Warnhinweise auch dann zuverlässig hörbar machen, wenn im Fahrzeug Musik läuft. Ergänzend bleibt es bei der optischen Warnung über integrierte LEDs sowie bei Hinweisen auf dem iPhone.

Auch die Energieversorgung wurde angepasst. Durch effizientere Elektronik und ein überarbeitetes Energiemanagement soll der Batterieverbrauch sinken. Ziel ist eine längere Laufzeit bei gleichzeitig geringerem Wartungsaufwand. Wie beim Vorgänger kommt weiterhin eine Knopfzelle zum Einsatz, die den Verkehrswarner unabhängig vom Bordstrom des Fahrzeugs betreibt.

Dezentes Design und bekannte App-Anbindung

Optisch setzt der Drive One 2 auf Zurückhaltung. Die vollständig schwarze Front ist so gestaltet, dass sich das Gerät unauffällig in das Armaturenbrett einfügt. Nach der Montage arbeitet der Taster automatisch, sobald das Smartphone im Fahrzeug erkannt wird.

Die zugehörige App erfordert mindestens iOS 15 und dient zur Verwaltung der Warnkategorien. Dazu zählen unter anderem Gefahrenstellen, Staus und Geschwindigkeitskontrollen. Die Daten stammen weiterhin aus der Kooperation mit Blitzer.de und werden über die Community aktuell gehalten.

Preislich ordnet sich der Drive One 2 zwischen den bekannten Modellen ein. Mit 34,99 Euro liegt er deutlich über dem ursprünglichen Drive One für 21,49 Euro, bleibt jedoch klar unter dem Ooono 2 mit CarPlay, Akku und USB-C, der rund 55 Euro kostet. Der Ooono Classic bewegt sich mit knapp 34 Euro auf ähnlichem Niveau wie das neue Drive-One-Modell.