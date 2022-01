Spotify bereitet deutsche Podcast-Konferenz vor

Mit ALL EARS hat Spotify hat für Mai seine erste Podcast-Konferenz in Deutschland angesetzt. Zielgruppe dürften in erster Linie Podcast-Anbieter sein, die sich im Rahmen der Veranstaltung mit Gleichgesinnten austauschen und nicht zuletzt einige der „Szene-Stars“ live erleben wollen.

ALL EARS findet am 5. Mai in den Berliner Wilhelm-Hallen statt, einer ehemaligen Eisengießerei. Die Veranstaltung ist ausschließlich live vor Ort geplant, so wird es weder eine Videoübertragung noch im Anschluss abrufbare Mitschnitte des auf drei Bühnen stattfindenden Programms geben. Die einzige Ausnahme bilden hier Live-Podcasts von Hazel Brugger und Thomas Spitzer, dem Team hinter der Spotify-Show „Nur verheiratet mit Hazel & Thomas“.

Live-Podcasts, Diskussionen und Workshops: Frühbucherpreis 79 Euro

Das Bühnen- und Workshop-Programm der Veranstaltung soll in den kommenden Wochen detailliert bekanntgegeben werden. Vorab hält Spotify eine stattliche Liste mit Größen der kommerziellen deutschen Podcast-Szene bereit, zudem nimmt mit Michael Krause der Europachef von Spotify an den Diskussionen teil. Spotify zufolge soll es in den Panels und Keynotes insbesondere um Themen wie die Produktion täglicher Podcasts, Markenentwicklung und vor allem auch deren Vermarktung.

Die Teilnahme schlägt mit 99 Euro zu Buche. Wer sich bereits jetzt entscheide, kann sich zum Preis von 79 Euro ein Frühbucherticket sichern.

Podcasts fester Punkt im Spotify-Angebot

Spotify engagiert sich wie mittlerweile quasi alle Musikdienste stark im Podcast-Bereich und will durch fortwährende Investments seine Stellung in der Branche behaupten. So unterstützt das Unternehmen Podcast-Produzenten mit Werkzeugen wie „Music + Talk“ und hat erst kürzlich mit Whooshkaa einen Anbieter übernommen, mit dessen Technologie Radiosender ihr Angebot auf einfachste Weise in On-Demand-Podcasts wandeln können.

Spotify zufolge können Hörer des Musikdiensts neben 70 Millionen Songs mittlerweile auch auf 3,2 Millionen kostenlose Podcasts zugreifen. Insgesamt ist Spotify mit mehr als 381 Millionen aktiven Nutzern und über 172 Millionen zahlenden Abonnenten weiterhin der derzeit größte Musikstreaming-Anbieter.