Music + Talk: Podcaster können auf Spotify beliebige Songs einbinden

Mit Music + Talk bietet Spotify ein neues Podcast-Format an, in dem sich Musiktitel in voller Länge mit gesprochenen Beiträgen kombinieren lassen. Im Anschluss an eine im vergangenen Jahr gestartete regional begrenzte Testphase ist „Music + Talk“ jetzt unter anderem auch in Deutschland verfügbar.

Mit „Music + Talk“ will Spotify Podcastern in bemerkenswertem Umfang zusätzliche Möglichkeiten bei der Produktion ihrer Beiträge bieten. Jeder der mittlerweile mehr als 70 Millionen über Spotify verfügbaren Songs kann von Podcastern in eigene Radioshows integriert werden, wobei die jeweiligen Rechteinhaber von Spotify entsprechend für die Wiedergabe vergütet werden.

Spotify verfolgt mit dem neuen Feature offenbar das Ziel, ein breites Angebot an auf Musik fokussierten und von Nutzern generierten Podcasts zu schaffen. Als Hörer kann man die in den einzelnen Folgen gespielten Songs dann direkt in eigene Wiedergabelisten übernehmen, favorisieren und mehr.

Die technische Basis für die neue Sparte stellt Spotify mit dem vor noch nicht allzu langer Zeit übernommenen Podcast-Portal Anchor bereit. Dort findet sich auch ein umfassender Blog-Eintrag mit weiterführenden Informationen zum neuen Angebot. Als Konsument kann man die neuen „Music + Talk“-Podcasts unabhängig davon, ob man Spotify als Premium-Kunde oder werbefinanziert nutzt, abonnieren.

Als erste Beispiele listet Spotify die folgenden Podcast-Shows: