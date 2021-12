Spotify investiert weiter im Podcast-Bereich

Nicht nur Apple mit seinen seit geraumer Zeit verfügbaren Podcast-Abos, auch Spotify sieht in Podcasts ein zunehmend lukratives Geschäftsmodell. Der Musikdienst hat in diesem Zusammenhang die australische Technologieplattform Whooshkaa übernommen. Insbesondere hat Spotify dabei ein Auge auf den von Whooshkaa angebotenen Automatismus Broadcast to Podcast geworfen.

„Broadcast to Podcast“ will es linearen Radiosendern ermöglichen, ihre Live-Inhalte ohne viel Aufwand in ein On-Demand-Format zu wandeln, insbesondere auch um eine anschließende kommerzielle Zweitverwertung zu ermöglichen. Die damit generierten Podcasts lassen sich bislang über verschiedene Vertriebswege veröffentlichen. Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit Spotify dies künftig einschränkt.

Spotify macht jetzt schon keinen Hehl daraus, dass eine kommerzielle Nutzung des Dienstes geplant ist und mithilfe dieser Inhalte das eigene Podcast-Angebot erweitert werden soll. Der Musikdienst will verschiedene Whooshkaa-Funktionen in sein Hosting-Angebot Megaphone integrieren und Podcastern auf diese Weise zusätzliche Möglichkeiten zur Monetarisierung bieten.