Special Event at Apple Park: Verlosung für die „Vor-Ort-WWDC“ startet

Nachdem Apple vergangene Woche erste Details zum Vor-Ort-Auftakt der WWDC22 veröffentlicht hat, können sich Interessenten jetzt für die Teilnahme an der Vor-Ort-Veranstaltung „Special Event at Apple Park“ in der Apple-Firmenzentrale im kalifornischen Cupertino bewerben.

Für einen begrenzten Personenkreis soll Apples Entwicklerkonferenz in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder als gemeinsames Ereignis gemeinsam mit anderen Apple-Nutzern beginnen. Allerdings hat Apple im Gegensatz zu früheren Jahren nicht nur die Teilnehmerzahl start beschränkt, sondern auch das Vor-Ort-Treffen lediglich für den Eröffnungstag geplant.

Interessenten können sich jetzt bei Apple für die Teilnahme bewerben. Voraussetzung ist allerdings, dass man bei Apple als Entwickler registriert ist und zudem die von Apple auferlegten Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhält. Das Tragen von Masken dabei nach aktuellem Stand zwar optional, doch wird der Nachweis eines spätestens drei Tage vor der Veranstaltung durchgeführten negativen COVID-19-Tests zwingend vorausgesetzt. Auch könnten sich diese Bestimmungen bis zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch ändern.

Apple nimmt von heute bis Samstag, 18 Uhr unserer Zeit Bewerbungen für die Teilnahme an. Die Einladungen werden darauf basierend im Anschluss an die Bewerbungsfrist nach dem Zufallsprinzip vergeben und sind nicht übertragbar. Apple hat damit zusammenhängend bislang nicht mitgeteilt, wieviele Personen tatsächlich an der Veranstaltung teilnehmen können. Die glücklichen Gewinner sollen ihre Einladungen jedenfalls bis zum 12 Mai um 18 Uhr unserer Zeit erhalten. Die Teilnahme ist kostenlos, Reise- und eventuelle Unterkunftskosten müssen die Entwickler allerdings selbst aufbringen.

Neben einem gemeinsamen „Public Viewing“ der Eröffnungsveranstaltung zur Apple-Entwicklerkonferenz WWDC22 stehen gemeinsame Workshops unter anderem mit Entwicklern und Experten aus dem Apple-Team sowie ein Besuch in Apples neuem Entwicklerzentrum auf der Agenda.