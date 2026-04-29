Rabattaktion zur Markteinführung
Eufy C15: Neuer Mähroboter für kleinere Gärten lässt sich bestellen
Die Anker-Tochter Eufy ist vor einem Jahr in das Geschäft mit automatischen Rasenmähern eingestiegen. Der damals vorgestellte Eufy E15 hat sich bei uns auch im Langzeittest hervorragend bewährt. Mit dem Modell C15 hat Eufy nun einen weiteren Mähroboter im Programm, der kompakter ausfällt und sich mit einem günstigeren Startpreis an Anwender mit kleineren Gärten richtet.
Wie die E-Serie von Eufy kann auch der C15 ohne viel Aufwand in Betrieb genommen werden. Der Mähroboter setzt auf die mittlerweile von vielen Anbietern genutzte kamerabasierte Navigation und kann den Garten selbstständig erfassen, um anschließend geeignete Fahrwege zu berechnen. Auf Begrenzungskabel oder zusätzliche Antennen verzichtet das System vollständig. Der Aufbau beschränke sich im Wesentlichen auf das Aufstellen der Ladestation und das Einschalten des Geräts.
Für Gärten bis 500 Quadratmeter
Der Eufy C15 ist für Rasenflächen bis zu 500 Quadratmeter konzipiert, was für typische Wohngebiete ausreichend sein dürfte. Eine integrierte Hinderniserkennung erkennt im Gras liegende Gegenstände und umfährt diese selbstständig. Zudem kann das Gerät auch kleine Tiere identifizieren und den Mähvorgang in solchen Fällen unterbrechen.
Für die Pflege des Rasens bietet der neue Mähroboter laut Hersteller verschiedene automatisierte Funktionen wie das gezielte Mähen entlang von Rasenkanten oder ein erneutes Befahren ausgelassener Stellen. Die zugehörige App bietet erweiterte Einstellungsoptionen, darunter die Vorgabe von Mähzeiten, Schnitthöhen oder das Kennzeichnen von Bereichen, die nicht befahren werden sollen. Bei Regen oder unzureichenden Lichtverhältnissen fährt das Gerät den Angaben von Eufy zufolge selbstständig zur Ladestation zurück.
Mit Garage 849 Euro für Vorbesteller
Zum Verkaufsstart lässt sich der neue Mähroboter von Eufy zum Preis von 899 Euro vorbestellen. Inklusive Garage liegt die offizielle Preisempfehlung bei 999 Euro. Im Rahmen einer Einführungsaktion erhalten Vorbesteller derzeit einen Rabatt von 150 Euro. Die Auslieferung soll ab dem 22. Mai erfolgen.
Ist das auch der Terramow? Schaut etwas anders aus als der V600. Würde dann aber gleich zum Terramow greifen, allein wegen der grausamen Eufy App.
Die eufy App ist toll! Funktioniert. Ist vielseitig und der Mäher macht was er soll.
Da steckt mit Sicherheit Terramow Technik dahinter, vielleicht kommt von denen ja auch demnächst was zu einem besserem Preis. Die eufy Geräte sind leider sehr overpriced, gerade wenn man bedenkt, dass der S1200 noch der Vorgänger ist und es schon den V1000 gibt.
Ich such die ganze Zeit schon einen der gescheit die Kanten schneiden kann. Hat da einer von euch einen Tipp?
Mein Nachbar!
Schick ma die Handynummer von dem
Macht er ausgesprochen gut. Mit Ecken hat er noch kleinere Probleme. Auch am Zaun bleibt wenig stehen.
Das wird vorerst kein Gerät ähnlich gut wie ein Mensch können.
Die neue Mova-Serie hat sogar ein bewegbares Mähwerk und dennoch bleibt aufgrund der Klobigkeit der Geräte ein Rest stehen.
Da hilft nur manuelles Trimmen.
Ecovacs goat mit Fadentrimmer. Funktioniert überraschend gut.
Geiles teil, einmal auf den Knopf drücken und er Kartiert und mäht einfach den ganzen Garten. Im Gegensatz zu meinem alten Worx wirklich eine Erleichterung. Bin Teil des Betatests. Kann ihn für kleine Gärten nur empfehlen.
Cool. Kannst Du was zur Geländegängigkeit sagen? Danke!
Ich habe einen sehr unebenen Garten. Damit hat er keinerlei Probleme. Ich habe eine Sickergrube im Garten die schafft er nicht. Ich habe ihn bewusst einmal hineingesetzt. An einer nicht so steilen Stelle ist er raus gekommen. An mähen ist aber nicht zu denken. Die Steigung ist aber auch sehr steil. Hier hat sogar der Mova Lidax AWD seine Schwierigkeiten.
Zu dem Preis kann man dann auch den Terramow V600 kaufen und hat ein elektrisch verstellbares Mähwerk.
Ich habe keinen Garten, hat jemand einen Tipp was ich mit einem Mähroboter sonst so machen kann?
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aua..