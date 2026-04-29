Die Anker-Tochter Eufy ist vor einem Jahr in das Geschäft mit automatischen Rasenmähern eingestiegen. Der damals vorgestellte Eufy E15 hat sich bei uns auch im Langzeittest hervorragend bewährt. Mit dem Modell C15 hat Eufy nun einen weiteren Mähroboter im Programm, der kompakter ausfällt und sich mit einem günstigeren Startpreis an Anwender mit kleineren Gärten richtet.

Wie die E-Serie von Eufy kann auch der C15 ohne viel Aufwand in Betrieb genommen werden. Der Mähroboter setzt auf die mittlerweile von vielen Anbietern genutzte kamerabasierte Navigation und kann den Garten selbstständig erfassen, um anschließend geeignete Fahrwege zu berechnen. Auf Begrenzungskabel oder zusätzliche Antennen verzichtet das System vollständig. Der Aufbau beschränke sich im Wesentlichen auf das Aufstellen der Ladestation und das Einschalten des Geräts.

Für Gärten bis 500 Quadratmeter

Der Eufy C15 ist für Rasenflächen bis zu 500 Quadratmeter konzipiert, was für typische Wohngebiete ausreichend sein dürfte. Eine integrierte Hinderniserkennung erkennt im Gras liegende Gegenstände und umfährt diese selbstständig. Zudem kann das Gerät auch kleine Tiere identifizieren und den Mähvorgang in solchen Fällen unterbrechen.

Für die Pflege des Rasens bietet der neue Mähroboter laut Hersteller verschiedene automatisierte Funktionen wie das gezielte Mähen entlang von Rasenkanten oder ein erneutes Befahren ausgelassener Stellen. Die zugehörige App bietet erweiterte Einstellungsoptionen, darunter die Vorgabe von Mähzeiten, Schnitthöhen oder das Kennzeichnen von Bereichen, die nicht befahren werden sollen. Bei Regen oder unzureichenden Lichtverhältnissen fährt das Gerät den Angaben von Eufy zufolge selbstständig zur Ladestation zurück.

Mit Garage 849 Euro für Vorbesteller

Zum Verkaufsstart lässt sich der neue Mähroboter von Eufy zum Preis von 899 Euro vorbestellen. Inklusive Garage liegt die offizielle Preisempfehlung bei 999 Euro. Im Rahmen einer Einführungsaktion erhalten Vorbesteller derzeit einen Rabatt von 150 Euro. Die Auslieferung soll ab dem 22. Mai erfolgen.