Spam-Anrufe aus dem Ausland nerven immer mehr Nutzer

Über die letzten Wochen hinweg ist eine massive Zunahme von Spam-Anrufen zu verzeichnen. Die meisten davon beginnen mit der österreichischen Länderkennung +43, mittlerweile werden zunehmend jedoch auch Anrufe aus anderen europäischen Ländern, darunter Spanien, Polen und Griechenland als Anruferkennung angezeigt. Anrufe ohne Rufnummernanzeige werden zwar ebenfalls registriert, sind jedoch eher selten.

Die Betrugsmasche hinter diesen Anrufen ist plump und für das Gros der Betroffenen ist vermutlich in erster Linie der Umstand, dass sie die Anrufe erhalten, das größte Ärgernis in diesem Zusammenhang. Allem Anschein nach greifen die Spammer dabei auf einen stetig wachsenden Pool von Telefonnummern zurück, die dann computergesteuert angewählt werden. Die Anrufe erfolgen zumeist um die Mittagszeit oder in den frühen Abendstunden.

„Hallo, das ist PayPal…“

In Person werden die Betrüger erst dann aktiv, wenn man den Anruf angenommen und auf eine Bandansage, die einen PayPal-Anruf und die Überprüfung eines angeblichen Kaufs vorgibt, die Ziffer 1 auf dem Tastenfeld gedrückt hat. In der Folge versucht ein Angestellter eines Call-Centers in gebrochenem Englisch sein Opfer davon zu überzeugen, dass sein PayPal-Konto missbraucht wird und man um dies zu stoppen Zugangs- oder sonstige persönliche Daten preisgeben soll. Spätestens jetzt solltet ihr auflegen.

Unbekannte Nummern blockieren

Ärgerlich ist, dass die Mobilfunkanbieter und Behörden dem gegenüber offenbar komplett machtlos sind. Ihr müsst euch gar nicht erst die Mühe machen, einzelne Nummern zu blockieren, da die Anrufer ihre Rufnummer ständig ändern.

Apple bietet als einzige Abhilfe für massiv von dieser Spam-Masche belästigte Menschen in den Einstellungen der Telefon-App die Möglichkeit, die Funktion „Unbekannte Anrufer stummschalten“ zu aktivieren. Hier seid ihr aber generell nicht mehr für fremde Nummern erreichbar, lediglich Anrufe von den eigenen Kontakten, von Personen, die man kürzlich angerufen hat und solche von Siri-Vorschlägen kommen durch.

Drittanbieter-Apps als Spam-Blocker

Im App Store werden verschiedene Apps angeboten, mit denen sich unbekannte Anrufer identifizieren und Spam-Anrufe blockieren lassen. Hier werden aber in der Regel Gebühren fällig. Eure Empfehlungen diesbezüglich könnt ihr gerne in den Kommentaren unterbringen.