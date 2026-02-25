Soundcore Work: KI-Diktiergerät für 99 statt 180 Euro erhältlich

Das Diktiergerät Soundcore Work ist aktuell erstmals zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich. Statt der ursprünglichen Einführungskosten von 179,99 Euro wird die Plaude-Konkurrenz derzeit für rund 99 Euro angeboten. Auf den Preis kommt, wer den Rabattcode WORKSMART60 an der Amazon-Kasse eingibt.

Zusätzlich umfasst die Aktion ein sechsmonatiges Pro-Abonnement ohne Zusatzkosten. Das Angebot gilt zeitlich begrenzt bis Anfang März.

Mit dem Pro-Abonnement erhöht sich das monatliche Transkriptionskontingent von 300 auf 1.200 Minuten. Zudem werden zusätzliche Auswertungsfunktionen freigeschaltet. Dazu gehören umfangreichere Zusammenfassungen sowie die Möglichkeit, gezielt Fragen zu aufgezeichneten Inhalten zu stellen.

Diktiergerät mit iPhone-Anbindung

Das Soundcore Work wurde erst vor kurzem eingeführt und richtet sich vor allem an Nutzer, die Gespräche oder Besprechungen digital erfassen und weiterverarbeiten möchten. Die Aufnahmen werden über eine zugehörige iPhone-App übertragen und können dort als Text dargestellt werden. Die Übertragung erfolgt wahlweise über Bluetooth oder über eine direkte WLAN-Verbindung.

Die automatische Transkription erfolgt über Cloud-Dienste. Die App stellt die Inhalte strukturiert dar und kann unterschiedliche Sprecher erkennen. Nutzer können anschließend gezielt zu einzelnen Passagen springen oder die Inhalte exportieren. Zusätzlich lassen sich automatisch erstellte Zusammenfassungen abrufen, die zentrale Punkte eines Gesprächs zusammenstellen.

Auf ifun.de haben wir uns das KI-Diktiergerät im vergangenen November ausführlich angeschaut:

Der Rekorder selbst ist sehr kompakt gebaut und lässt sich sowohl einzeln als auch zusammen mit einer kleinen Ladestation verwenden. Er kann magnetisch befestigt oder wie ein Ansteckmikrofon getragen werden. Die Bedienung erfolgt über eine Taste am Gerät. Markierungen innerhalb einer Aufnahme lassen sich direkt während der Aufzeichnung setzen.

Mit dem aktuellen Rabattcode WORKSMART60 sinkt der Einstiegspreis nun deutlich. Besonders Nutzer, die regelmäßig Transkriptionen erstellen, profitieren zusätzlich vom enthaltenen Pro-Zugang.