Die iMessage-Neuheiten von iOS 18: Emoji-Reaktionen, geplante Antworten, neue Textformate

Apple hat im Rahmen der WWDC Entwicklerkonferenz mehrere neue Funktionen für den hauseigenen Nachrichtendienst iMessage angekündigt. iOS 18 wird sowohl das Versenden von geplanten iMessage-Nachrichten ermöglichen, als auch die Reaktion mit beliebigen Emojis. Hinzu kommt der Nachrichten-Versand über RCS, die gezielte Formatierung von Texten und der Zugriff auf KI-generierte Grafiken und sogenannte Genmojis.

Tapbacks und Emoji-Reaktionen

Eine der wesentlichen Neuerungen betrifft Apples Reaktionsfunktion, die sogenannten “Tapbacks” wurden so ausgebaut, dass nicht mehr nur die sechs Standard-Reaktionen abgesetzt werden können (Herz, Daumen hoch, Daumen runter, “HaHa”, Ausrufezeichen und Fragezeichen), sondern alle Emojis, die die iPhone-Tastatur hergibt.

Der Tapback-Bereich wird unter iOS 18 nicht nur bunter, sondern auch horizontal scrollbar und bietet hier gleich die häufig genutzten Emoji an. Weitere Bildschriftzeichen lassen sich bei Bedarf über die Emoji-Tastatur auswählen und direkt als Tapbacks einsetzen. Schon jetzt lassen sich beliebige Emoji als Sticker auf Sprechblasen in der Nachrichten-Applikation platzieren, und der Tapback-Ausbau macht deren Einsatz dann etwas organisierter.

Zusätzlich wird die Gestaltung von Textnachrichten flexibler. So lassen sich unter iOS 18 bestimmte Wörter oder Phrasen gesondert hervorheben, die so auf dem Bildschirm des Empfängers vergrößert oder animiert wiedergegeben werden. Die neuen Formatoptionen bieten neben den vier Standard-Funktionen (Fettschrift, kursiv, durchgestrichen und unterstrichen) die acht zusätzlichen Optionen Groß, Klein, Schütteln, Nicken, Explodieren, Welle, Blühen und Zittern an. Nachriten lassen sich nicht nur gestalten sondern auch im Voraus planen und können mit definierten Sendezeiten zum späteren Versand vorgemerkt werden.

RCS-Kommunikation statt MMS

Darüber hinaus rüstet iOS 18 endlich die Unterstützung des RCS-Standards nach, der den Austausch von hochauflösenden Bildern und Videos zwischen iPhones und Android-Geräten zulassen wird, ohne dafür auf die oft noch kostenpflichtigen MMS ausweichen zu müssen. Wie genau Apple hier mit Gruppenchats, Lesebestätigungen und Tapbacks umgehen wird, bleibt abzuwarten.

Die KI-Funktionen zur Bild- und Emoji-Generierung sowie der iMessage-Versand über Apples Satelliten lassen sich derzeit noch nicht ausprobieren.